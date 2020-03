En el primer día del estado de emergencia, los pobladores de Chimbote, en Áncash, abarrotaron los principales mercados mayoristas y supermercados para abastecerse de alimentos durante los quince días que durará la medida que ha dispuesto el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

Desde tempranas horas de la mañana, los consumidores hicieron largas colas en los centros de abastos Progreso y La Perla, así como en los centros comerciales Plaza Vea y Tottus y entidades bancarias. Algunas personas refirieron que han aumentado los precios de los productos de primera necesidad como arroz, azúcar, aceite, y los artículos de limpieza y papel higiénico.

“Los precios se han elevado y no es justo. El saco de arroz que se compraba a S/90, ahora están vendiendo a S/120. Están haciendo su negocio los comerciantes, nos dijeron no iban a subir los precios, pero no es verdad”, declaró a El Comercio, una ciudadana.

En tanto, el tránsito de taxis, colectivos y combis de empresas de transporte que cubren rutas interdistritales se realizó con normalidad. Algunas negocios de venta de lentes, juguetes, ropa y recintos mecánicos abrieron sus puertas al público.

En el Terminal Terrestre de Chimbote, los viajeros hicieron colas para conseguir un pasaje para diversas ciudades del país. Los boletos para la ciudad de Lima, Trujillo y Piura son los que más se venden. El pasaje a la capital se valoriza en S/50.

Las Municipalidades Provinciales del Santa y Huaraz, y de otras provincias, no atendieron al público. Las comunas informaron que los servicios de limpieza pública y seguridad ciudadana se mantendrá para evitar los puntos críticos de basura y saqueos.

Efectivos de la División Policía de Chimbote instaron a los ciudadanos, que se encontraban en la Plaza de Armas de Chimbote y espacios públicos, a retirarse a sus hogares. También se apostaron en los centros de abastos para disuadir los actos delincuenciales. “La exhortación es que la gente vaya a su casa. Esto no es juego, es una pandemia a nivel mundial. Ya tenemos un caso en Nuevo Chimbote”, declaró el comandante PNP José Luis Santillán, jefe de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de Chimbote.

Los adultos mayores hicieron largas colas para vacunarse contra la neumonía en una carpa que instaló el centro de salud El Progreso en la calle.

Mientras que, en la ciudad de Huaraz, noventa miembros del Ejército y más de mil efectivos de la Policía Nacional se desplazaron por las calles, centros comerciales, terminales terrestres y la plaza de armas para que las personas retorne a sus viviendas y acate las disposiciones del decreto supremo Nº 044-2020-PCM.

El jefe de la Macrorregión Policial de Áncash, general PNP William Espinoza, comunicó que se efectuarán las detenciones a las personas que caminen por las calles sin ninguna justificación por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.

“El espíritu de la ley es que las personas se queden en sus casas porque estamos en una emergencia sanitaria. Los únicos que se desplazarán son los que trabajan en los centros de salud, farmacias y todos los que figuran en el decreto supremo”, manifestó el oficial a la prensa.

Con buen estado de salud

El Gobierno Regional de Áncash informó que el paciente de 41 años, que dio positivo en coronavirus, se encuentra en buen estado de salud.

Las autoridades informaron que se trata de un ciudadano residente de la ciudad de Nuevo Chimbote, que regresó de un viaje de Italia el pasado 11 de marzo. Este fue atendido en el hospital La Caleta y derivado al nosocomio Regional Eleazar Guzmán donde se le sacó la muestra.

El gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa, indicó que la persona afectada se encuentra aislada y ya no presenta síntomas de la enfermedad, aunque precisó que a siete miembros de su familia y a dos vecinos se les ha tomado una prueba para determinar si son portadores del virus. Todos acatan aislamiento domiciliario para evitar el contagio del Covid-19.

“El señor está sano en este momento, pero de todas maneras tiene que esperar los 14 días para sacarse otra muestra y determinar si continúa con el virus”, refirió a El Comercio.

Morillo Ulloa afirmó que no es necesario que se someta a una prueba del Covid-19, luego de que retornara de su periplo por Alemania la primera semana de marzo, porque no tiene los síntomas del virus. “No vamos a gastar los pocos reactivos que tenemos, los médicos dicen que no es necesario si no tengo síntomas”, enfatizó.

La autoridad regional aclaró que se ha suspendido las atenciones de las consultas en todos los establecimientos de salud y que solo prestarán servicio a los casos de emergencia. Añadió que se implementarán siete carpas más para atender los pacientes graves en el hospital Regional de Nuevo Chimbote.

Señaló que se ha puesto a disposición dos números telefónicos (043 – 777119 y 043-319397) para que los habitantes de las provincias de Pallasca, Santa, Casma y Huarmey puede ser atendidos de manera domiciliaria en casos presentaran síntomas del coronavirus.

“Es momento de unirnos, les pido a los ancashinos que tomen las cosas con calma. Si tienen síntomas de esta enfermedad pueden llamar a esos números para que el personal vaya a su casa y le saque una muestra. No se van a acabar los alimentos ni los artículos de limpieza. Los comerciantes no se deben aprovechar, tienen que vender los productos de acuerdo a los precios del mercado, no se debe especular porque creamos una histeria colectiva", exhortó.

Finalmente, indicó que se ha cerrado los puertos de la región y se paralizarán las obras de infraestructura y vial que se ejecutan en todas las provincias de la región.

