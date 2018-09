Áncash: video muestra a tres regidores recibiendo presunta coima | VIDEO

Tres regidores de la Municipalidad Distrital de Nepeña (Áncash) fueron grabados recibiendo una presunta coima de parte de un empresario. El video, que fue realizado en el 2012 y recién ha salido a la luz en Facebook, también involucra al ex alcalde de este distrito durante el periodo 2011-2014, Luis Alberto Collazos Matheus.

En el video se observa al empresario del sector construcción reunido junto a los entonces concejales del Movimiento Áncash Dignidad: Carlos Antonio Moreno Blanquillo, Ana Cecilia Moreno López y Zenón Luis Guevara Ramírez. Cada uno de ellos recibe, al parecer, S/21 mil de manos del empresario, presuntamente por órdenes de Collazos Matheus, el entonces alcalde de Nepeña.

“Yo estoy financiando las obras con mi plata, de aquí ya no hay nada porque el canon llega en la quincena de agosto y se empezará a pagar a fines. Yo voy a ejecutar obras por un millón y medio de soles, y eso me van a pagar en julio del próximo año. Guarden su platita, no va haber nada”, comenta el empresario.

En esta reunión, Heiner Pérez Sáenz, ex secretario general de la comuna y actual candidato a segundo regidor por el Movimiento Regional El Maicito, también pide que se le entregue una suma de dinero.



Todo esto ocurrió en la sala de regidores de la comuna, el pasado 5 de enero del 2012. En otro momento, se escucha al contratista hablar con un hombre al que llama "Don Lucho", quien sería el ex alcalde, a quien le dice que Heiner Pérez exige el mismo monto que recibieron los concejales.

“Me he reunido con los regidores para darles la plata. Ya les he dado, ahora Heiner se ha puesto malcriado, ha hecho un escándalo... Hemos sacado S/100 mil para ellos, ellos son 105 mil, más Heiner sería como S/120 mil y yo he traído solo S/100 mil. Usted arregle con este fulano y dígame cuánto le tenemos que dar, convérselo bien…”, sostiene.

- Niegan veracidad de video -

Mediante una publicación en su cuenta de Facebook, Carlos Moreno exhortó a la persona que difundió el video dar la cara y denunciar el supuesto delito ante el Ministerio Público.

“Amigos y vecinos de nuestro distrito, viene circulando por las redes sociales un video editado con montaje justo a una semana de las elecciones. Solicito a la persona que colgó el video que de la cara y haga la denuncia correspondiente ante la fiscalía. Si tiene la certeza que es real, ¿por qué no hizo la denuncia en el momento oportuno? A mis familiares y amigos les pido que confíen en mi, esto se determinará en el Ministerio Público y el Poder Judicial”, escribió.

Moreno dijo a El Comercio que “cualquier descargo lo voy a hacer ante la autoridad competente. Hay algunas cosas que no se ajustan a la verdad”, indicó.

Este Diario también intentó dialogar con Zenón Guevara, pero este evitó dar declaraciones. Por su parte, Luis Collazos, quien ha tenido tres gestiones municipales y ahora intenta postular otra vez a la alcaldía de Nepeña, manifestó que no tenía conocimiento de la presunta entrega de dinero a los concejales y negó haber hablado con el contratista y ordenado esta acción.

“Yo he sido el primer sorprendido ante esta situación. No sé de qué se trata, he visto que han sacado fotos con la plata. Ahora dicen que el contratista me ha preguntado, pero esa no es mi voz y ni mi voz se escucha”, argumentó.

Añadió que sus opositores políticos quieren hacerle daño porque asegura que es el candidato favorito a la alcaldía distrital de Nepeña (Áncash).

“Eso está sembrado, como en las elecciones estoy favorito quieren tumbarme. No sé con qué finalidad han grabado. Estoy con mi conciencia tranquila y estoy esperando que me llamen las autoridades. Como dice el dicho, el que no la debe no la teme. Eso se aclarará en el Ministerio Público”, enfatizó.

Vale precisar que el Ministerio Público aún no se ha pronunciado sobre esta presunta entrega de coima.

