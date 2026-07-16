Nevado Huascarán sufrió un deslizamiento que dejó a tres montañistas desaparecidos. (Foto: Andina)
Nevado Huascarán sufrió un deslizamiento que dejó a tres montañistas desaparecidos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los rescatistas de alta montaña localizaron las carpas y pertenencias de Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas en el nevado Huascarán, tres montañistas extraviados tras cumplirse 48 horas de operaciones de búsqueda en este sector turístico de Áncash.

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