Los rescatistas de alta montaña localizaron las carpas y pertenencias de Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas en el nevado Huascarán, tres montañistas extraviados tras cumplirse 48 horas de operaciones de búsqueda en este sector turístico de Áncash.

El hallazgo ocurrió en los sectores conocidos como Campo 1 y Campo 2, por encima de los 6,000 metros de altitud, donde se confirmaron equipos técnicos sin rastros de los deportistas.

Las operaciones cuentan actualmente con el apoyo de helicópteros de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea del Perú para facilitar el traslado de personal especializado. Debido a las condiciones climáticas adversas, las aeronaves centran sus labores en realizar sobrevuelos de reconocimiento visual sobre la cara oeste del nevado Huascarán para detectar señales de vida.

La emergencia se agrava por el frío extremo de hasta -15 °C y la presencia de grietas peligrosas en la ruta técnica de ascenso y descenso. La búsqueda se concentra en el sector de La Garganta, donde las brigadas enfrentan fuertes vientos y neblina que limitan la visibilidad de los equipos de auxilio.

Más de veinte rescatistas de la Policía de Alta Montaña y la Asociación de Guías de Montaña permanecen desplegados en los campamentos altos de la montaña. El agotamiento físico tras jornadas de ocho horas de ascenso obliga a los brigadistas a retornar periódicamente a los refugios base para garantizar su integridad física.

Último rastro de Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas en el Huascarán

Los montañistas Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas fueron vistos por última vez el lunes 13 de julio cuando iniciaron el descenso tras intentar alcanzar la cumbre sur del nevado. La comunicación se perdió el martes 14 por la mañana, luego de que Ugarte Jordán enviara un mensaje de texto alertando que el grupo estaba extraviado por una tormenta.

Los tres peruanos integraban una expedición de cinco personas, pero quedaron rezagados respecto a dos compañeros extranjeros durante el tramo final del trayecto. Coordenadas de un reloj inteligente permitieron a las autoridades establecer la ubicación previa a la interrupción del contacto radial con Mendoza Lizana y sus compañeros.

Las familias indicaron que el grupo tiene experiencia técnica y portaba raciones de alimentos deshidratados con equipamiento especializado de montaña. Aunque las carpas quedaron en los campamentos para reducir peso, se presume que los montañistas portan bolsas de dormir para resistir las bajas temperaturas nocturnas.