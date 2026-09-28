La candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash, Susy Aponte Polo, fue asesinada a balazos el pasado 19 de septiembre durante una actividad proselitista en un mercado de Caraz. El ataque ocurrió mientras brindaba una entrevista a un periodista local y dejó además a cinco personas heridas.

Según imágenes difundidas por Cuarto Poder, la Policía detuvo como presunto autor material a Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano, quien posteriormente declaró que le ofrecieron entre S/10 mil y S/15 mil por cometer el homicidio.

La Fiscalía y la Policía Nacional investigan el caso bajo la hipótesis de un crimen por encargo y buscan determinar quién habría ordenado el asesinato. El Poder Judicial dictó 15 días de detención preliminar contra Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardiles, este último investigado por su presunta participación en el financiamiento de parte de la operación.

Fiscalía investiga presunto sicariato y busca identificar a autor intelectual. (Foto: Captura / Cuarto Poder)

Según las diligencias policiales, Obispo Díaz habría llegado a Áncash alrededor de una semana antes del crimen. La Policía sostiene que el 12 de septiembre estuvo en Huaraz, donde adquirió un teléfono celular, y posteriormente se trasladó a Caraz, donde se hospedó cerca del mercado en el que ocurrió el ataque. Las cámaras de seguridad y otras diligencias permitieron reconstruir parte de sus desplazamientos previos al homicidio.

En una declaración registrada después de su captura, Obispo Díaz señaló que le propusieron una fuerte cantidad de dinero por realizar el asesinato.

“Me dicen, te va a caer una feria buena, pues. Una feria buena iba a ser más de 10 mil, 15 mil soles, por eso lo hago” , menciona en su declaración, la cual forma parte de las diligencias con las que las autoridades buscan establecer quién contactó al detenido y quién habría dispuesto el pago por el crimen.

La investigación también permitió identificar una ruta de dinero relacionada con la adquisición del equipo celular utilizado por el presunto autor material. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el teléfono fue pagado desde Lima mediante una aplicación móvil y la operación permitió identificar a Ronald Toro, quien fue detenido posteriormente en la capital.

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Luis Iván Obispo Díaz, sicario extranjero confesó haber disparado a Susy Aponte Polo en pleno acto de campaña en Caraz. Un disparo a pocos metros, frontal y fulminante. El protocolo de necropsia determinó que el trayecto de la bala es un disparo frontal y fulminante.… pic.twitter.com/BmjDaMIHqQ — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) September 28, 2026

Las autoridades también analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de un hospedaje de Caraz, donde habrían permanecido cuatro personas en los días previos al asesinato. Los registros forman parte de las diligencias destinadas a identificar a otros posibles participantes y establecer qué función habría cumplido cada uno de ellos.

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El análisis del arma incautada a Obispo Díaz también forma parte de la investigación. La Policía informó que la pistola que se le encontró habría sido utilizada en otros cinco hechos delictivos registrados entre 2025 y 2026, entre ellos casos de robo agravado, lesiones y homicidio.

La necropsia practicada a Aponte Polo estableció que falleció como consecuencia de las lesiones ocasionadas por el proyectil que impactó en la cabeza. Las pericias sobre la trayectoria de la bala y las imágenes registradas durante el ataque son analizadas por los investigadores como parte de la reconstrucción del crimen.

Aponte Polo había denunciado previamente haber recibido amenazas contra su vida. Tras su asesinato, las autoridades continúan con las diligencias para determinar el móvil del crimen y establecer la identidad del presunto autor intelectual. Hasta el momento, la investigación continúa abierta.

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