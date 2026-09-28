Detenido habría hecho seguimiento a candidata durante una semana antes del crimen. (Foto: Captura / Cuarto Poder)
Detenido habría hecho seguimiento a candidata durante una semana antes del crimen. (Foto: Captura / Cuarto Poder)
Por Redacción EC

La candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash, Susy Aponte Polo, fue asesinada a balazos el pasado 19 de septiembre durante una actividad proselitista en un mercado de Caraz. El ataque ocurrió mientras brindaba una entrevista a un periodista local y dejó además a cinco personas heridas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.