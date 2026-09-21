La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) consiguió que se dicte 15 días de detención preliminar judicial contra Luis Obispo y Ronald Toro, investigados por el presunto delito de sicariato en agravio de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional de Áncash.

La medida fue dictada en el marco de las investigaciones por el asesinato de Aponte, ocurrido el pasado 19 de septiembre en Caraz, Áncash.

Según informó el Ministerio Público, la detención preliminar busca asegurar la presencia de ambos investigados mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades que correspondan.

Fiscalía recogió evidencias y revisó cámaras de seguridad

Para sustentar su solicitud, el Ministerio Público informó que realizó diversas diligencias luego del ataque.

Entre las actuaciones desarrolladas se encuentran el recojo de evidencias en la escena del crimen, la visualización de los registros de las cámaras de videovigilancia y la toma de declaraciones de testigos y personas que resultaron afectadas por impactos de bala.

Estremecedor video del ataque contra La China Polo. (Rima Rima Noticias)

La Fiscalía también realizó los respectivos reconocimientos médico-legales, además de otras diligencias orientadas a obtener elementos que permitan reconstruir lo ocurrido y establecer la presunta participación de los investigados.

Dos investigados fueron detenidos inicialmente en flagrancia

El Ministerio Público precisó que la detención preliminar judicial permitirá mantener a disposición de las autoridades a los sospechosos una vez que concluya el plazo correspondiente a sus detenciones en flagrancia.

A partir de esta nueva medida, la Fiscalía contará con un plazo de 15 días para continuar con la recopilación y análisis de elementos de convicción relacionados con el caso.

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Durante este periodo, los investigadores deberán determinar qué participación habría tenido cada uno de los detenidos en el ataque contra Aponte.

Fiscalía continuará investigando el asesinato de Susy Aponte

El crimen de la candidata ocurrió el 19 de septiembre en Caraz y las circunstancias del ataque continúan bajo investigación.

El Ministerio Público señaló que continuará realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales que correspondan. La Fiscalía también analizará las evidencias obtenidas, las imágenes de videovigilancia y los testimonios recogidos durante las primeras actuaciones del caso.