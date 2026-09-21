Susy Aponte Polo, China Polo, asesinada a balazos en un mercado de Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo Dominical)
Susy Aponte Polo, China Polo, asesinada a balazos en un mercado de Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo Dominical)
Por Redacción EC

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) consiguió que se dicte 15 días de detención preliminar judicial contra Luis Obispo y Ronald Toro, investigados por el presunto delito de sicariato en agravio de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional de Áncash.

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