César Álvarez: amplían por seis meses prisión preventiva en su contra

El ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, deberá cumplir seis meses más de prisión preventiva por la investigación por el caso La Centralita, en el que se le acusa de liderar una presunta organización criminal que se benefició con los recursos del Estado.

La jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, María de los Ángeles Álvarez Camacho, dispuso que el ex gobernador concluya el mandato de encarcelación por los presuntos delitos de asociación ilícita, violencia y resistencia a la autoridad, peculado y lavado de activos en el penal de Piedras Gordas, en Lima.

El Ministerio Público interpuso un recurso extraordinario de casación a la Corte Suprema para revocar la libertad procesal de Álvarez que fue dada en noviembre del 2017, a fin de que cumpla los 36 meses de prisión preventiva.

Ante esta disposición judicial, Álvarez ha manifestado su rechazo y la ha calificado de injusta y abusiva, a través de una carta que ha sido publicada en su cuenta de Facebook.

“¡Qué abuso Dios mío! ¡Qué injusticia! La jueza ya resolvió y comunicó al INPE que siga con prisión preventiva hasta el 16 de julio del 2019. (…) No quieren que Álvarez vuelva a las calles a luchar junto a su pueblo y sus comandos porque volverían los paros regionales, huelgas, exigiendo que a Áncash se le respete. El 25 de enero ya no podré regresar a casa, son cuatro años y ocho meses de injusta prisión preventiva”, expresó la ex autoridad regional.

Esta es la carta que fue publicada en la cuenta de Facebook de César Álvarez.

Álvarez Aguilar también solicitó este lunes el cese de 36 meses de prisión preventiva por la investigación que se le sigue como presunto autor intelectual del crimen de Hilda Saldarriaga Bracamonte, considerada como testigo clave en el primer atentado del asesinado ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, que despacha el juez Richard Concepción Carhuancho, emitirá su resolución dentro de las 48 horas, ya que el 25 de este mes concluye la medida coercitiva personal dictada en contra del ex gobernador regional de Áncash.

Además, este jueves, la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa resolverá el pedido de nulidad a la sentencia de dos años de cárcel que le dictó contra Álvarez por el delito de malversación de fondos.

