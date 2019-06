César Álvarez: reacciones tras primera sentencia vinculada al caso Odebrecht

El procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, saludó la decisión del Poder Judicial de condenar a 8 años y 3 meses de prisión al ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez, por el delito de colusión. Asimismo, calificó este hecho como un hito que marcará un precedente en la región y en el país por ser la primera condena vinculada al caso Odebrecht.

“Empezamos a ver un norte en cuanto a investigaciones. Nos queda claro que esto va a marcar un hito para las posteriores resoluciones que puedan venir respecto a la denominada red criminal de Áncash y también abrirá paso a que otros procesos puedan complementarse con medios probatorios y colaboradores eficaces, como es el caso del perfil SISA del Proyecto Especial de Chinecas, en el que está procesado el señor César Álvarez, declaró a El Comercio.

Añadió que pedirá una copia de la sentencia para conocer el modus operandi para con estas empresas y cómo era que se trabajaba "por debajo de mesa" las obras para redireccionarlas.

En tanto, el ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Asunción, Ronald Broncano, comentó que la compañía brasileña debe devolver el dinero que cobró demás en los adicionales para el mantenimiento de la vía, la cual ya presenta fallas.

“Esto es un aliciente para todos los ancashinos, con esto se demuestra que la justicia está actuando. Se ha determinado que se han generado tantos millones demás porque hubo un trato a escondidas, realmente eso no solo afecta a Chacas, sino a toda la región. Al no haberse entregado formalmente la obra, hoy por hoy, no se hace el mantenimiento y esa carretera se viene deteriorando", dijo la ex autoridad.

Broncano agregó que con esta condena se comprueba que Odebrecht no solo estuvo enquistado en los gobiernos regionales sino en gobiernos nacionales haciendo daño al desarrollo de los pueblos. "Odebrecht debe devolver el dinero que cobró demás en los adicionales, ese monto debe volver en el mantenimiento de la vía”, expresó el ex burgomaestre de Chacas.

