Chimbote: familiares de víctimas del grupo Colina rechazan indulto 

Ciudadanos y familiares de los moradores del distrito de Santa (Chimbote) que fueron secuestrados y asesinados por el Grupo Colina en 1992, expresaron su rechazo al indulto humanitario y gracia presidencial otorgado al ex presidente Alberto Fujimori.



Los manifestantes organizaron un plantón en la Plaza de Armas de la ciudad y exigieron la nulidad del beneficio concedido anoche por presidente Pedro Pablo Kuczynski.



Maribel Barrientos Velásquez, hermana de dos de las víctimas, calificó como una traición el indulto para el ex jefe de Estado, sentenciado por haber perpetrado los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.



“No se trata de odios ni venganzas, sino de justicia. Es doloroso para los familiares de las personas que han sido asesinadas y desaparecidas en el país”, sostuvo.



Los hermanos de Maribel Barrientos, Carlos y Roberto Barrientos Velásquez, fueron asesinados el 2 de mayo de 1992 por el grupo Colina en el distrito de Santa, en Áncash. Sus cadáveres fueron hallados en agosto del 2011, en un descampado en Virú (La Libertad), junto con los restos de Jesús Noriega Ríos, Federico Coquis Vásquez, Pedro Pablo López Gonzales, Gilmer León Velásquez, Jorge Luis y Carlos Tarazona More y Denis Atilio Castillo Chávez.



Por su parte, el director de la Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote, Víctor Mendoza Barrantes, argumentó que el indulto es inmoral, indignante e ilegal. "El indulto contraviene los convenios internacionales, ya que las personas que se encuentran sentenciadas por delitos de lesa humanidad no pueden acceder a este beneficio. Esta decisión daña la imagen del Perú en el exterior", enfatizó.



Desde que se conoció la liberación de Fujimori, se han organizado protestas en diversas partes de la ciudad. Los miembros de la Coordinadora Nacional para la Democracia y el Frente de Defensa de la Provincia del Santa protagonizaron anoche un plantón en la plaza principal. Asimismo desde las 5:00 p.m. se viene desarrollará otra movilización en el centro de la ciudad.