Chimbote: revisarán sentencia que condenó a asesino de fiscal

Este martes a las 9:00 a.m., la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, en Chimbote, revisará la sentencia condenatoria contra Jack Castillo Castillo, acusado de mandar a asesinar al fiscal Luis Sánchez Colona. El pasado 31 de diciembre, el Juzgado Penal Supraprovincial del Santa condenó a 25 años de prisión a Jack Castillo, constructor ligado a la gestión del ex gobernador de Áncash, César Álvarez, por el delito de homicidio calificado con ferocidad al ordenar el crimen del magistrado, ocurrido el 16 de abril del 2012. El padre del fiscal Luis Sánchez, Luis Octavio Sánchez Gamarra, pidió que el colegiado integrado por Linda Olga Vanini Chang, Carlos Maya Espinoza y Niczon Espinoza, ratifique el fallo condenatorio al hombre que ordenó el crimen de su hijo. “Espero que se confirme el fallo de la primera instancia, que se haga justicia. No existen nuevos elementos de convicción para revocar la sentencia contra Jack Castillo, quien se encuentra en la clandestinidad”, manifestó Sánchez. Reveló que la defensa de Castillo presentó a la Sala de Apelaciones fotografías en las que se ve al sentenciado junto con el presidente de la República, Ollanta Humala, y los congresistas Marisol Espinoza y Daniel Abugattas. “Con estas fotos el abogado de Jack Castillo ha pretendido desvincularlo con gente de mal vivir, pero ya sabe que Richard Bracamonte, intermediario del sicario, trabajaba en una obra del empresario”, agrega. También reafirmó que la Fiscalía Suprema de Control Interno ha dispuesto investigar por el delito de prevaricato al ex titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Elard Alejandro Tejada Galagarza, por declarar fundado el pedido de cese de prisión preventiva contra Jack Castillo. Así como a los jueces Frey Mesias Tolentino Cruz, Walter Alfredo Lomparte Sánchez, ex integrantes de la Sala de Apelaciones de la Corte de Justicia del Santa, por declarar infundada dicha apelación basándose en un documento que no existía. “Los jueces cometieron prevaricato, ojalá que los juzguen y sean expulsados del Poder Judicial”, finalizó.