Susy Aponte Polo, China Polo, asesinada a balazos en un mercado de Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo Dominical)
Susy Aponte Polo, China Polo, asesinada a balazos en un mercado de Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo Dominical)
Por Redacción EC

El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huaylas-Caraz dictó 18 meses de prisión preventiva contra dos investigados de nacionalidad venezolana por el asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como China Polo. La resolución judicial incluye cargos por sicariato y lesiones graves contra cuatro ciudadanos que sufrieron disparos de arma de fuego durante el ataque.

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