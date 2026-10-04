El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huaylas-Caraz dictó 18 meses de prisión preventiva contra dos investigados de nacionalidad venezolana por el asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como China Polo. La resolución judicial incluye cargos por sicariato y lesiones graves contra cuatro ciudadanos que sufrieron disparos de arma de fuego durante el ataque.

El Poder Judicial ordenó el internamiento penal de Luis Iván Obispo Díaz en calidad de autor directo del homicidio por encargo cometido en Huaylas. La Fiscalía le atribuye un pago de S/15,000 por ejecutar el disparo directo contra la postulante a la gobernación regional.

La medida judicial comprendió además a Ronald José Toro Ardila como presunto financista y cómplice primario de la operación criminal. El Ministerio Público acreditó transferencias digitales desde su cuenta bancaria para pagar el hospedaje, los traslados y la compra del teléfono celular usado en el hecho.

El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huaylas-Caraz, Áncash, dicta 18 meses de prisión preventiva contra Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila. (1/2) https://t.co/DB2wDxSzb6 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 5, 2026

La Fiscalía sostuvo que ambos procesados carecen de arraigo domiciliario en el país y representan un peligro de fuga extremo. Las pericias balísticas, los testimonios presenciales y las inspecciones técnicas reforzaron los elementos de convicción aceptados por el juzgado.

El juez dispuso el traslado de los imputados a un penal mientras continúan las diligencias de la investigación preparatoria. Las autoridades buscan determinar la identidad de los autores intelectuales que ordenaron el crimen de la candidata regional.

El atentado contra China Polo

El sicario atacó a disparos a China Polo el 19 de septiembre en las inmediaciones del mercado central de la ciudad de Caraz, en Áncash. La víctima realizaba una caminata proselitista junto a simpatizantes de su agrupación política cuando recibió el impacto directo en la cabeza.

El atacante al usar su arma de fuego contra Aponte hirió a transeúntes y comensales en el lugar del suceso. Una mujer de 72 años perdió la vida doce días después debido a las graves heridas causadas por los proyectiles.

Efectivos de la Policía Nacional capturaron a Obispo Díaz en la escena del crimen en posesión de una pistola tras un enfrentamiento armado. Las fuerzas del orden detuvieron posteriormente a Toro Ardila en Lima mediante un operativo de rastreo de sus cuentas bancarias.