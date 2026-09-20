Por disposición del ministro del Interior, César Astudillo, el nuevo comandante general de la Policía Nacional (PNP), Fredy López Mendoza, se trasladó a la ciudad de Caraz para encabezar y dirigir la investigación destinadas al esclarecimiento del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo.

La decisión del Ministerio del Interior responde a la necesidad de conducir una investigación con el más alto nivel de rigor técnico, presencia operativa y articulación permanente con el Ministerio Público.

El comandante general lidera las acciones junto al jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), general PNP José Zavala Chumbiauca, y personal especializado de la Dirincri.

Dos detenidos en investigación

Como resultado de las primeras acciones policiales, la investigación cuenta con dos ciudadanos venezolanos detenidos: L.I.O.D. (30), intervenido en flagrancia en Caraz, señalado como presunto autor material de los hechos; y R.J.T.A. (29), detenido el 20 de septiembre en Lima y posteriormente trasladado bajo custodia policial a Caraz.

Ambos permanecen a disposición de las autoridades mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Los equipos de la PNP realizaron inspecciones técnicas en los principales puntos vinculados a la investigación, entre ellos el lugar del crimen, la presunta ruta de escape y el hospedaje donde habrían permanecido personas comprendidas en las pesquisas.

Estas actuaciones permitirán reconstruir la secuencia de los hechos, contrastar la información obtenida e identificar nuevos elementos probatorios.

Como parte de la investigación criminalística, la Policía Nacional dispuso la pericia balística forense del arma de fuego presuntamente utilizada y su homologación con los casquillos recuperados en la escena del crimen.

De acuerdo con los registros policiales, el arma incautada -una pistola Glock calibre 9 × 19 mm, serie BTVG236- figura con denuncia por hurto presentada en la comisaría de Villa El Salvador el 15 de noviembre de 2023.

Los resultados de las pericias serán incorporados a la investigación respetando estrictamente la cadena de custodia y los procedimientos legales.

Con el propósito de garantizar la continuidad de las diligencias urgentes, la Policía Nacional solicitó al juzgado penal competente la convalidación judicial de la detención por un plazo de hasta 7 días.