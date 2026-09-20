Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', fue asesinada durante una actividad de campaña en Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo)
Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', fue asesinada durante una actividad de campaña en Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo)
Por Redacción EC

Por disposición del ministro del Interior, César Astudillo, el nuevo comandante general de la Policía Nacional (PNP), Fredy López Mendoza, se trasladó a la ciudad de Caraz para encabezar y dirigir la investigación destinadas al esclarecimiento del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo.

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