El acusado admitió su participación en los hechos ante el fiscal Raúl Godos y agentes de la Policía Nacional | (Foto: Facebook China Polo)
El acusado admitió su participación en los hechos ante el fiscal Raúl Godos y agentes de la Policía Nacional | (Foto: Facebook China Polo)
Por Redacción EC

Este martes 29 de septiembre, Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano señalado por la Fiscalía como el presunto autor del asesinato de la comunicadora y excandidata regional Susy Aponte Polo, conocida como la China Polo, fue trasladado a la carceleta del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huaraz tras recibir el alta médica del Hospital Víctor Ramos Guardia.

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