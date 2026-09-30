Este martes 29 de septiembre, Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano señalado por la Fiscalía como el presunto autor del asesinato de la comunicadora y excandidata regional Susy Aponte Polo, conocida como la China Polo, fue trasladado a la carceleta del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huaraz tras recibir el alta médica del Hospital Víctor Ramos Guardia.

El investigado permaneció internado desde el pasado 19 de septiembre bajo resguardo policial y custodia médica, debido a las heridas que sufrió en el rostro y el hombro tras el ataque perpetrado contra la comunicadora en el Mercado Central de Caraz.

Según informó el Ministerio Público, en presencia de agentes policiales y del fiscal Raúl Godos, Obispo Díaz habría reconocido su participación en el crimen y brindado detalles sobre la presunta organización criminal que estaría detrás del atentado.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional del Perú, el detenido ingresó legalmente al país en julio de 2018 y se desempeñaba como conductor de taxi por aplicativo en Lima.

Al momento de su captura, las autoridades le incautaron una pistola Glock de 9 milímetros, arma que habría sido reportada como hurtada a un suboficial policial en Villa El Salvador en 2023.

El investigado permanecerá bajo detención preliminar por 15 días en la dependencia policial de Huaraz, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar la responsabilidades.

¿Cómo fue el asesinato de China Polo?

El ataque contra Susy Aponte ocurrió el pasado 19 de septiembre, cuando la también candidata al Gobierno Regional de Áncash fue asesinada en el Mercado Central de Caraz durante una actividad proselitista.

Según la versión fiscal, Obispo Díaz admitió haber actuado directamente por encargo de terceros, quienes le habrían advertido previamente sobre el uso de prendas de protección por parte de la víctima.

Tras el ataque, el presunto sicario intentó escapar, pero resultó herido por el equipo de seguridad de la candidata antes de ser reducido por los agentes policiales.