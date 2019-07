Congresista Yeni Vilcatoma asegura que 'Goro' fue inducido para acusarla

La congresista por Fuerza Popular Yeni Vilcatoma sindicó al Gobierno de haber inducido a Rubén Moreno Olivo ‘Goro’ a declarar que ella tramitó su libertad.



“Él ha sido inducido a hacer esa imputación en mi contra, sindico directamente al Gobierno por estar detrás de esta manipulación”, declaró a El Comercio.

‘Goro’, acusado de haber sido el jefe de los sicarios de la presunta organización criminal que encabezaba el ex gobernador regional de Áncash César Álvarez, salió del penal Piedras Gordas el 13 de junio pasado.



Ello, pese a que el delincuente estaba sentenciado a 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra el exconsejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco, perpetrado en el 2010. Esa condena no estaba registrada en el sistema, según el INPE.

‘Goro’ fue excarcelado con un mandato de arresto domiciliario debido al vencimiento del plazo de prisión preventiva que cumplía por su supuesta vinculación en el crimen de Hilda Saldarriaga, testigo clave en aquel atentado del 2010 contra Nolasco.



Hasta el último sábado, en que fue detenido en Los Olivos, en Lima, ‘Goro’ estuvo en la clandestinidad.

Durante su recaptura, ‘Goro’ refirió: “La señora Vilcatoma me ha mandado los abogados para poder salir. Ella ha tramitado mi libertad”.



Ante esto, Vilcatoma, quien laboró como fiscal anticorrupción del Santa en el 2012 y recibió la denuncia por las amenazas que sufría Ezequiel Nolasco, remarcó que el Gobierno estaba “detrás de esa manipulación”.

“Se ha querido armar una patraña para desacreditarme y generarme alguna investigación penal en relación con la liberación de este delincuente. No he mandado a algún abogado ni me hecho pasar como asistente ante él [‘Goro’] o el sicario Cristian Cruzate [asesino confeso de Nolasco]. Al contrario, he hecho evidente que estoy detrás de la persecución de sus delitos”, declaró a este Diario.



La congresista dijo que pedirá el traslado de Moreno a otro centro penitenciario de máxima seguridad y la interpelación de los ministros de Justicia y del Interior, Vicente Zeballos y Carlos Morán, respectivamente. Este pedido, según apuntó, es por los actos de corrupción que hubo en la liberación de ‘Goro’.

“Hay más de simples actos para favorecer a una mafia regional. Aquí hay intereses mayores que tienen que ser investigados en su total magnitud. Desde enero se dejó de ejecutar el cumplimiento de una condena de 25 años, que el penal Ancón I recibió y fue registrado por Chimbote. Es falso que no haya existido un registro”, sostuvo.

“Han montado un show para hacer reaparecer a ‘Goro’, esto no es una recaptura. Lo han sacado por alguna razón, alguna misión de matar a alguien ha tenido porque no tiene explicación cómo su poder es mayor, incluso, al de Álvarez Aguilar y a todo el dinero que han tenido pagar para que se deje de cumplir una sentencia durante tantos meses”, agregó.



Al respecto, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, rechazó las declaraciones de Vilcatoma. “Despierta preocupación que se diga, muy libre, gratuitamente y sin un grado de responsabilidad, que el gobierno estaría detrás de eso. Lo rechazamos contundentemente”, dijo.

-Acusación y denuncia-



Por su parte, la abogada del ex gobernador de Áncash César Álvarez, Yessika Arteaga Narváez, ha denunció a la legisladora por abuso de autoridad y solicitó que se revise el registro de visitas al penal de Piedras Gordas



“Hemos denunciado y pedido que se investigue a la congresista por abuso de autoridad. He pedido que se adhieran las últimas declaraciones de Rubén Moreno, que se investigue, que se pida el registro de visitas del INPE, qué abogados lo visitaron, qué vínculos tiene con Vilcatoma”, refirió.

Arteaga cuestionó que Vilcatoma haya pedido al Consejo Nacional Penitenciario del INPE el traslado de su patrocinado al penal de Challapalca, ubicado en Tacna.



“No es posible que, por la ambición y maldad política de una persona, César Álvarez haya sido trasladado a un penal donde podrían sacarlo muerto. Él está con hepatitis de grado dos”, declaró.

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), César Cárdenas, informó que ampliarán las denuncias contra los funcionarios que resulten responsables de la fuga de 'Goro'. Además, anunció que este delincuente será trasladado en los próximos días a un establecimiento de máxima seguridad que no será donde está ahora ubicado el ex gobernador regional de Áncash César Álvarez.