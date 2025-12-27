Carlos Gonzales
Cordillera Blanca cierra sus nevados y el turismo siente el impacto: la verdad sobre el deshielo en el Parque Nacional Huascarán
Las actividades de escalada en todos los nevados de la Cordillera Blanca, en la región Áncash, han quedado prohibidas de manera temporal, informó el Parque Nacional Huascarán, que forma parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), a El Comercio. La medida restrictiva, que estará vigente desde el 24 de diciembre hasta el 31 de marzo del 2026, busca la recuperación y conservación de los ecosistemas de alta montaña.

