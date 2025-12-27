Cordillera Blanca cierra sus nevados y el turismo siente el impacto: la verdad sobre el deshielo en el Parque Nacional Huascarán

MIRA AQUÍ: Poder Judicial ordena cancelar definitivamente el uso de calesas con caballos en Lima

“Lo que se pretende es que la montaña tenga ese periodo de descanso para que pueda recuperarse, se pueda recuperar la masa glacial y no tenga ese impacto por la cantidad de visitantes, como llega al nevado Pico Mateo, que tiene una carga de visitantes constante. Al cerrar, estamos permitiendo que se recupere el glacial y se conserve ese espacio”, aseveró Abdías Villoslada Taipe, jefe del Parque Nacional Huascarán (PNH), a este Diario.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Explicó que la medida responde al acelerado retroceso glaciar de los nevados, así como a la presencia de grietas, cavernas de hielo y a la formación de lagunas, de acuerdo con la información científica proporcionda por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem).

“El Inaigem ha hecho una evaluación al estado de conservación de la Cordillera Blanca y ha presentado que hay un retroceso glacial acelerado en los glaciares del Parque Nacional Huascarán, así como la presentación de grietas, lo cual representa un peligro para los visitantes que desarrollan la actividad de escalada”, indicó.

Imagen de archivo de La Cordillera Blanca.

A eso se suma, según indicó, las condiciones climáticas cada vez más impredecibles, así como la sobreoferta de la actividad turística de escalada, tanto en nevados autorizados como en aquellos no autorizados, lo que aumenta el riesgo para las personas que visitan la Cordillera Blanca.

De acuerdo con los registros del Parque Nacional Huascarán, hasta noviembre del 2025, unos 6834 turistas realizaron actividades de escalada en los nevados de la Cordillera Blanca.

Este es el reporte de turistas que llegaron a lo nevados de la Cordillera Blanca para realizar actividad de escalada.

¿Se podrá hacer turismo en el Parque Nacional Huascarán?

Abdías Villoslada aclaró que solo se ha prohibido la actividad de montaña en los nevados de la Cordillera Blanca a fin conservar el ecosistema glacial, pero las visitas turísticas a otros puntos del Parque Nacional Huascarán continúan sin restricciones, por lo que las personas que tenían programado hacer turismo en esas zonas no se verán afectadas.

“Están restringidas las escaladas de nieve, hielo y mixta, el ascenso a nevados autorizados y no autorizados. Las actividades convencionales, como las visitas a las lagunas Churup, Chinancocha o Llanganuco, y 69, sí podrán continuar porque están abiertas y libres”, refirió.

Recordó que los principales nevados en los que se realiza la actividad de escalada son Pico Mateo-Contrahierbas, Pisco, Alpamayo, Chopicalqui, Huascarán, entre otros. No descartó extender la restricción en caso no mejoren las condiciones de los nevados.

Ecosistema del Parque Nacional Huascarán alberga más de 660 glaciares y 300 lagunas andinas. (Foto: Mincetur)

Villoslada remarcó que la medida cuenta con el apoyo de los operadores de turismo de Áncash y que la restricción ya se aplicó en el 2024, pero solo al nevado Pico Mateo. “Se tiene el respaldo de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, de los gremios de turismo, de la Dirección Regional de Turismo (Dircetur) de Áncash, del Consejo Regional de Turismo de Áncash y del Comité de Coordinación Regional de Turismo, que agrupa a todos los gremios de turismo en Áncash”, afirmó.

Además, pidió tomar en cuenta que la medida restrictiva se aplica en un contexto de temporada baja para el turismo de montaña, ya que se presentan lluvias y el clima es adverso. “A partir del 31 de marzo (del próximo año) comienza la temporada alta y baja la lluvia, lo que es propicio para el desarrollo de la actividad de escalada”, explicó.

El jefe del Parque Nacional Huascarán indicó que cuenta con 25 guarparques ubicados en distintos puntos de control para hacer cumplir la disposición de las autoridades. En caso los turistas no acaten la medida, se les someterá a un proceso administrativo sancionador.

“Medida causa preocupación porque tendrá en el turismo”, advierte Canatur

La decisión de las autoridades de restringir las actividades de escalada en todos los nevados de la Cordillera Blanca genera preocupación en el sector turístico, ya que tendrá un impacto, indicó Carlos Loayza, gerente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), a El Comercio.

“Desde Canatur reconocemos la gravedad de los factores que motivaron esta decisión: el retroceso acelerado de los glaciares, la aparición de grietas y lagunas inestables, y la creciente imprevisibilidad del clima en la alta montaña. Estos fenómenos, documentados por el Inaigem, no solo amenazan la biodiversidad de uno de los ecosistemas más emblemáticos del país, sino también la seguridad de los visitantes”, opinó.

“Sin embargo, no podemos ignorar el impacto que esta medida tendrá sobre cientos de familias que dependen del turismo de montaña en Áncash. Guías de alta montaña, porteadores, agencias de viaje, transportistas y comunidades locales verán reducidos sus ingresos en plena temporada alta. La sostenibilidad ambiental no puede lograrse sin sostenibilidad social y económica”, afirmó.

No obstante, Loayza indicó que esta situación también debe lleva a las autoridades y al sector privado a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación ambiental. Por ello, propuso instalar una mesa técnica entre el Sernanp, el Mincetur, los gobiernos regionales y los gremios turísticos para diseñar medidas de mitigación.

El turismo de montaña es una de las actividades que se desarrolla en el Parque Nacional Huascarán. (Foto: Andina)

“Estas medidas podrían incluir campañas de promoción de destinos alternativos, programas de capacitación para operadores turísticos, y estrategias de diversificación de la oferta turística sostenible”, argumentó Loayza.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: Cómo funcionaría una Lima con solo 4 grandes distritos y qué modelos existen afuera: la propuesta a detalle

“La Cordillera Blanca no solo es un ícono natural del Perú, sino también un motor de desarrollo para muchas comunidades. Su protección es una responsabilidad compartida. Esta coyuntura debe ser una oportunidad para repensar el modelo de turismo de naturaleza que queremos: uno que respete los límites ecológicos, que valore el conocimiento local y que garantice beneficios equitativos para todos los actores involucrados”, añadió.

“El futuro del turismo en el Perú dependerá de nuestra capacidad para adaptarnos a los desafíos del cambio climático”, finalizó.

Advierten de retroceso glaciar en los Andes peruanos durante las últimas seis décadas

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas (Inaigem), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), presentó, a fines de julio pasado, el estudio técnico sobre el retroceso glaciar en los Andes peruanos y advirtió que la cobertura glaciar en las últimas seis décadas ha presentado una pérdida del 56,2% de su superficie total.

La entidad explicó que esta disminución ha sido impulsada principalmente por el cambio climático, evidenciado en el aumento de la temperatura y la reducción de la precipitación en forma de nieve. Además, el estudio destaca la vulnerabilidad de los glaciares tropicales frente a factores como la contaminación por carbono negro y la variabilidad climática.

REVISA AQUÍ: Crimen en el malecón y ataque en el óvalo Gutiérrez: las cifras que muestran la situación real de Miraflores

Inaigem remarcó que, a través del monitoreo glaciar, tanto directo como indirecto, se han identificado tendencias alarmantes, como la desaparición de pequeños glaciares y la afectación de ecosistemas de montaña que dependen del agua de deshielo, por lo que hizo un llamado para preservar los glaciares peruanos y garantizar la sostenibilidad de las comunidades que dependen de estos ecosistemas.

El informe también resalta las consecuencias del retroceso glaciar, incluyendo la alteración del caudal de los ríos, la reducción de la biodiversidad y el incremento de desastres de origen natural como avalanchas y desbordes de lagunas. “Se enfatiza la necesidad de adoptar estrategias de mitigación y adaptación, como la regulación de emisiones contaminantes, la conservación de áreas glaciares y el fortalecimiento de la gestión de recursos hídricos”, indicó la entidad.

En el 2020, el Inaigem indicó que, hacia el año 2111, la masa glaciar del nevado Huascarán y todos los nevados de la cordillera Blanca podrían extinguirse por completo a consecuencia del cambio climático, según las proyecciones establecidas en el Inventario Nacional de Glaciares 2018.