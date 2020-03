El paciente cero con coronavirus en Áncash ha denunciado falta de atención sanitaria una semana después de continuar en aislamiento domiciliario junto con siete miembros de su familia, en Nuevo Chimbote.

El ciudadano chimbotano de 41 años, procedente de Italia, se ha quejado de no contar con orientación sobre la enfermedad ni los protocolos que debe realizar con los residuos sólidos y las medidas de higiene que debe adoptar.

“Necesitamos servicios de higiene y limpieza. Necesitamos tener un control diario porque cada día aparecen nuevos síntomas. Queremos saber sobre los protocolos de limpieza; que venga un doctor y nos diga cuáles son los síntomas porque vienen y no nos hablan nada de la enfermedad”, reveló el afectado a Radio Santo Domingo de Chimbote.

El hombre llegó a Perú el 11 de marzo y esa misma tarde acudió al hospital La Caleta de Chimbote para que le realicen la prueba, pero lo mandaron al centro de salud Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote y ahí le dijeron que no tenían los reactivos suficientes. Recién el 12 de marzo le tomaron la muestra en el nosocomio chimbotano y desde ahí se mantuvo en aislamiento social.

Sin embargo, el último 15 de marzo se enteró por las redes sociales que los resultados de la prueba COVID-19 fueron positivos, y ayer por los mismos medios conoció que su pariente de 17 años fue contagiado con el virus. Criticó que el personal de salud ha tardado en comunicarles en ambos casos.

Además, cuestionó que el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, dijera a la prensa que se encuentra bien de salud, asintomático y que se viene recuperando, a pesar de que lo han visitado dos veces y solo le han dado una mascarilla para él y sus parientes. Dijo que en los últimos días ha presentado tos y agitación respiratoria, por lo que ha demandado atención inmediata.

“Me da lástima que las autoridades digan que todo está controlado, pero es mentira. No quiero que esta situación vuelva a presentarse. El personal solo ha recibido mis quejas porque no tienen decisión y tampoco me hizo un control. El control debe hacerse desde el día uno y los resultados demoran en llegar cuatro días”, enfatizó.

A pesar del drama que vive su entorno familiar, el paciente ha exhortado a la población a seguir las recomendaciones de salud para mitigar los efectos de la enfermedad.

“Debe tomar consciencia y cumplir todos los protocolos, es la única manera de frenar la enfermedad, porque es una infección que no sabemos cómo se cura y poner en riesgo a tus hijos y a tu familia es desesperante. Después de varios meses no les doy un abrazo a mis hijos. Este el momento de ver el amor de familia. Yo les llamo a mis familiares mis héroes, hemos dicho que todos juntos vamos a salir de esto y hemos decidido afrontar esta enfermedad con toda la fortaleza”, ha declarado.

En tanto, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Chimbote, Roslin Villanueva, informó que ha coordinado con la Red de Salud Pacífico Norte y la Municipalidad Provincial del Santa y la Municipalidad de Nuevo Chimbote para que se garantice la atención al paciente, que se le abastezca con alimentos de primera necesidad pueda recuperarse mientras cumple la cuarentena y se pueda recoger los residuos sólidos de manera adecuada.

Por su parte, la congresista de Somos Perú de Áncash, Norma Alencastre, se ha pronunciado sobre el caso y ha pedido que tomen las acciones correctivas y se sancione a los responsables por el abandono del paciente.

“No podemos permitir que un paciente no reciba atención oportuna y un lugar adecuado donde pueda recuperarse totalmente para evitar más contagios. De existir responsabilidades penales y administrativas, estas personas que deben velar por la salud tienen que ser sancionadas con todo el peso de la ley”, se pronunció.

Demandó que se tomen las acciones del caso para una inmediata atención a esta persona. “Pido además que se inicien las investigaciones para determinar a los responsables del caso por este abandono que pone en peligro a más personas y familias de Nuevo Chimbote y la región”, fustigó.

No obstante, el Gobierno Regional de Salud aún no se ha pronunciado sobre este caso. El paciente dijo que la autoridad regional le ha llamado y prometido visitarlo.