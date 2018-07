Detienen a docente universitario acusado de pedir favores sexuales a una alumna

Un docente de la Universidad César Vallejo de Chimbote fue detenido por presuntamente pedir favores sexuales a una estudiante, en la región Áncash.

El catedrático Segundo Armas Castañeda, de 60 años, habría propuesto a una de sus alumnas de séptimo ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación a mantener relaciones sexuales a cambio de aprobarla en el curso de Opinión Pública, que dictaba en la citada casa de estudios.

Armas Castañeda fue arrestado la noche del viernes a la salida de un karaoke, en el distrito de Nuevo Chimbote, luego de que la víctima de 20 años denunciara el hecho ante el Ministerio Público y la Policía Nacional por el delito de coacción.

Agentes de la comisaría Buenos Aires y la fiscal Sandy Segovia, de la Segunda Fiscalía Penal de Nuevo Chimbote, lograron la intervención del educador antes de que pudiera concretar la propuesta sexual.

Según la joven, el profesor la acosaba constantemente desde el primer ciclo de la carrera y le habría ofrecido, para aprobarla, tener un encuentro sexual.

"El profesor me venía insistiendo para salir, para cenar. Sucede que al fin de curso yo he querido sustentar un trabajo y no me ha querido dejar. Me ha chantajeado y me ha citado en un karaoke, me dijo tú vas y yo te apruebo, además me propuso ir a un hotel", contó la joven.

Ella ha pedido apoyo a las autoridades de justicia y a la universidad para que el docente sea sancionado. "Si esto me ha pasado, le puede ocurrir a miles de chicas, él no debe seguir enseñando, es un peligro", enfatizó.

