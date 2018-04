Familiares piden acelerar búsqueda de pescadores desaparecidos en altamar

“El martes en la tarde mi esposo me dijo que la temporada estaba buena y que iba a construir la casa para mis dos hijos. Mi fe no se quiebra, no me resigno a que haya muerto, tengo que ver su cuerpo. Él salió a pescar para darle algo mejor a sus hijos”, expresa acongojada Jessica Llenque Suclupe, de 29 años, esposa de Walter Wilson Ipanaqué Sánchez, uno de los ocho pescadores desaparecidos desde ayer tras la colisión de dos naves industriales, frente a la costa de Chimbote, en la región Áncash.



Así como Jessica, los familiares de los otro siete hombres de mar, procedentes de la ciudad de Santa Rosa, situada en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque, llegaron a la Capitanía de Puerto de Chimbote para buscar información y pedir ayuda. Todos trabajaban en la embarcación María Esperanza II.



“Queremos que sean rescatados, que la Marina de Guerra y las autoridades colaboren para encontrarlos y darle cristiana sepultura. También pedimos que la empresa Sejona SA y Austral cumplan con sus obligaciones. La pesca es una actividad de alto riesgo y deben tener un seguro de vida”, demandó Manuel Galán LLontop, suegro de Carlos Esqueche Carrasco, de 38 años, y dirigente de Federación de Pescadores del Norte.



En la lista de los hombres de mar que sufrieron el accidente figura el ciudadano venezolano Jesús Salvador Villegas Abreu, de 30 años. Él ingresó al Perú en noviembre pasado y empezó a trabajar envasando hielo en el puerto del Callao, luego se insertó en la actividad de la pesca.



Cleider Maldonado Torres, cuñado de Jesús Villegas, dijo que su hermana y sus cuatro sobrinos de 12, 10, 9 y 1 año, se encuentran en Venezuela. Ellos iban a venir al país para reencontrarse en Lima y vivir juntos desde finales de abril.



“Llegamos acá a buscar una mejor vida, pero lamentablemente sucedió este catastrófico hecho que ha matado el alma a todos. Ahora lo primordial es que lo encuentren”, declaró Cleider.



Un grupo de ellos ha pedido la intervención de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público para que se agilicen las labores de búsqueda. “Capitanía de Puerto debe tener los equipos especializados, están tardando mucho. Queremos que intervengan para encontrar a nuestros familiares; que se apiaden de nuestro dolor por favor. Es un día más perdido y nuestra desesperación aumenta”, manifestó José Zeña, padre de David Zeña Urcia, de 24 años.



Los hechos

La nave industrial de fierro Malena, de la compañía Austral, colisionó la madrugada del miércoles contra la lancha de madera María Esperanza II, aproximadamente, a cinco millas de Chimbote. La bolichera se hundió tras el impacto, quedando atrapados ocho de sus tripulantes, ya que a las 2:00 a.m., la mayoría de ellos se encontraba descansado.



En tanto, Miguel Ángel Nicolás Urcia, Máximo Chaname Fiestas y Robert Bances Acosta, sobrevivientes del siniestro, se han solidarizado con las familias de sus compañeros y han contado su experiencia.



“A esa hora me encontraba tomando café y de pronto sentí un golpe. No sabemos cómo hemos salido al ras del mar, lo que sé es que una panga de una lancha vikinga nos rescató y luego nos llevaron a la bolichera”, contó Máximo Chaname.



Los tripulantes que aún no los encuentran han sido identificados como Óscar Quicio Castro, Walter Wilson Ipanaqué Sánchez, Elizban Zeña Urcia, Carlos Esqueche Carrasco, Wilmer Effio Effio, Santiago Díaz Huamanchumo, Dan Kalet Quicio Zeña y Jesús Salvador Villegas Abreu.



-Tareas de buceo se retomarán el viernes-

Esta mañana, el jefe de Capitanía de Puerto de Chimbote, Carlos Díaz Honores, se reunió con los familiares de los deudos, para informales que hoy llegarían de Lima un equipamiento de buceo, a fin de que los encargados de la búsqueda puedan sumergirse a más de 40 metros de profundidad y ubicar a los cuerpos de los pescadores.



Indicó que esta noche llegará una plataforma de la empresa Cosmos que permite hacer buceos a grandes profundidades.



Al cierre de esta nota, Díaz Honores afirmó que 11 buzos de la Marina de Guerra han sido seleccionados para emprender esta labor. Hoy se encuentran en la zona y mañana retomarán las acciones de búsqueda, si las condiciones climatológicas y del mar lo permiten.