Fiorela Nolasco denuncia constantes retrasos en notificación de resoluciones 

Fiorela Nolasco, hija del asesinado exconsejero regional Ezequiel Nolasco, llegó hoy a Lima para solicitar las notificaciones de las últimas audiencias por el asesinato de su padre y en las que debió estar presente el prófugo delincuente Rubén Moreno Olivo, quien salió del penal Piedras Gordas pese a tener una sentencia de 25 años por intento de homicidio.

"Llevo más de una hora en la Sala Nacional, esperando a la que la secretaria nos dé una notificación. Lo que pedimos es una copia del acta de las últimas audiencias donde ya no estaba el señor Moreno. Esta notificación, por ley, debería llegar a mi casa; sin embargo tengo que viajar de Chimbote a Lima a solicitarla personalmente. Estas demoras ocurren constantemente", cuestionó la joven.

En la mañana, Fiorela Nolasco se reunió con los titulares del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia. Los ministros Carlos Morán y Vicentes Zeballos le dieron a conocer a las medidas que se han activado para garantizar su seguridad tanto en Chimbote como en Lima.

"El ministro del Interior (Carlos Morán) se ha comprometido a realizar la orden de captura, brindarme seguridad y también hacer rondas con la policía en Chimbote. También me dijo que cada vez que venga a Lima me van a brindar seguridad extra", contó la joven que desde el asesinato de su padre, en marzo del 2014, es resguardada por un agente de la Policía Nacional.

Nolasco precisó que el ministro de Justicia (Vicente Zeballos) se comprometió a encontrar a los responsables, pero no explicó porque Moreno Olivo no fue custodiado por agentes policiales a su salida del penal y trasladado a la vivienda donde debería cumplir con arresto domiciliario, de no tener una sentencia consentida y confirmada por la Corte Suprema.

"Definitivamente eso no fue una confusión, fue tramado. En el peor de los casos tendría que haber estado con policías y tampoco lo ha estado. Me han confirmado que este señor (Moreno Olivo) está prófugo, que van a encontrar a los responsables, que lo van a capturar. Es lo único que me han prometido. Solo son palabras y fotos", dijo Fiorela.

El 13 de junio pasado, Moreno Olivo, conocido con el alias de ‘Goro’, salió del penal de Piedras Gordas, pese a la condena en su contra, amparado en una orden del juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Esta disponía su excarcelación y arresto domiciliario por el vencimiento del plazo de prisión preventiva que pesaba en su contra por un caso distinto al de la sentencia.

De no pesar una sentencia de 25 años en su contra, Rubén Moreno Olivo debería cumplir la medida de detención domiciliaria en un departamento ubicado en el Cercado de Lima que consignó como su vivienda procesal y que paradójicamente se encuentra cerca del Palacio de Justicia.

El Comercio llegó ayer hasta el edificio multifamiliar en el que ‘Goro’ debería encontrarse resguardado por algún agente de la policía, pero en el lugar no había ningún custodio. Nadie dio razón de su paradero.

Hoy la Defensoría del Pueblo exigió el refuerzo de la seguridad para Fiorela Nolasco y su familia, y también pidió que se investigue este caso tanto en el Poder Judicial como en el INPE.

"La protección también debería extenderse a jueces, fiscales, policías y procuradores que intervinieron en la detención y condena de Rubén Moreno Olivo. Nos mantenemos atentos a investigación y a medidas urgentes que se deben adoptar", agregó la institución través de su cuenta de twitter.

