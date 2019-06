Fiorella Nolasco tras liberación de sicario: "Temo por mi vida y la de mi familia"

La hija del ex consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco Campos, se pronunció sobre la liberación de Rubén Moreno Olivo, sicario de la red criminal de César Álvarez y conocido con el alias de Goro. Fiorella Nolasco dijo este miércoles que responsabiliza al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Corte Suprema de algún atentado que pueda ocurrir contra su vida y la de su familia.

Nolasco expresó su preocupación e indignación debido a que Moreno Olivo se encuentra en libertad tras una orden de arresto domiciliario.

"Su liberación me deja indignada y atemorizada porque han soltado al cabecilla de la red criminal de Áncash. Temo por mi vida y la de mi familia. Esta injusticia me deja desprotegida, mañana más tarde me van a matar y nadie dirá algo, así como ocurrió con mi padre”, dijo Nolasco a El Comercio.

Moreno Olivo estuvo recluido en el penal de máxima seguridad Piedras Gordas desde mayo del 2014. Pese a que la Corte Suprema confirmó la condena de 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por el primer atentado de Ezequiel Nolasco, en agosto del 2017.

"Le echo la culpa al Estado, a la Corte Suprema y al INPE de mi inseguridad. A mi padre lo asesinaron el 14 de marzo del 2014 y a Goro no le importaría asesinarme si ya tiene una sentencia. Yo creo que el Estado está haciendo esto para desprotegerme, a mi familia y a mis abogados. Si le pasa algo a mi familia responsabilizo a todas las entidades involucradas en este caso", añadió.

La primogénita del ex dirigente de construcción civil ha pedido que el Ministerio del Interior (Mininter) refuerce su seguridad y la de su familia tras la liberación de Moreno Olivo, luego de conocer que este tipo no está cumpliendo el arresto domiciliario en Lima y está prófugo de la justicia.

"Estoy buscando justicia y no me voy a esconder. Espero que lo capturen, tiene 25 años de prisión, hay un sicario más en libertad. Es una vergüenza para el país, ¿cuántos sicarios están libres porque el INPE no maneja información de la Corte Suprema? Nos dejan desprotegidos, no es justo y dable en un país democrático", comentó.

"Qué va a pasar con mi familia. A la población le diría que tengan cuidado, hay un sicario suelto, avezado, que no le importa matar a nadie porque ya tiene una sentencia. La Sala Nacional del Colegiado A jamás informó que este tipo estaba en libertad, ya lo conocía y lo han mantenido en secreto. Esto no es dable, tienen que pagar aquellos responsables que lo han dejado en libertad", enfatizó Fiorella Nolasco.

En tanto, el abogado de los deudos de Nolasco Blas, Marco Sánchez Ponte, cuestionó el sistema carcelario del Perú y calificó este hecho como una fuga planificada y en complicidad de las instituciones de justicia.

"Esto es una afrenta al país y a las instituciones tutelares, no puede ser posible que un sicario haya puesto en tela de juicio el sistema carcelario del Perú. Para nosotros esto es una fuga en complicidad con el INPE. Estamos sorprendidos de que el INPE diga que la sentencia por homicidio calificado contra Rubén Moreno no está en su sistema. Este sujeto ha fugado en las narices de las autoridades”, sostuvo.

“Nos están poniendo en riesgo, esto es una señal clara que la red criminal de César Álvarez está vigente y tiene poder. Vamos a pedir a Lima para que se refuercen las medidas de seguridad. No es posible que de los 90 procesados haya salido Goro, debe haber algún motivo. Aquí hay una cadena de responsabilidades que parte de la Corte Suprema, el INPE y la Sala Nacional”, afirmó Sánchez.

