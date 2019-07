Fiscalía judicializa denuncia contra el gobernador regional de Áncash 

El Ministerio Público de Huaraz ha denegado el principio de autoridad que solicitó el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Jurado Nacional de Elecciones, por lo que ha dispuesto formalizar la investigación.

El 6 de junio, mediante un escrito, Morillo reconoció tener responsabilidad al no haber consignado dos sentencias en su hoja de vida en las elecciones del 2018, y pidió que se le aplique dicho principio, a fin de evitar que el caso siga un proceso judicial y se le condene.

En su momento, el fiscal penal Renato Arapa, quien se inhibió del caso recientemente, argumentó que se había acreditado que Morillo no declaró dos sentencias referidas a los delitos de violencia familiar y obligación de dar suma de dinero, consentidas en el 2017 y 2011, respectivamente.

No obstante, el fiscal Jhon Macedo Miguel, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, encargado del expediente, ha considerado que esta investigación debe seguir en una etapa preparatoria por un plazo de 120 días.

Además, el magistrado Macedo remitió su decisión ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz y ha pedido que en un plazo de 48 horas la autoridad regional presente su descargo, que permita establecer su no autoría o vinculación con los hechos materia de investigación o presente elementos de convicción para desvirtuar o acreditar su responsabilidad.

El 21 de junio, Morillo Ulloa aceptó haber omitido consignar dos sentencias en su hoja de vida. “(…) Tenemos que aceptar que hubo un error. Soy una persona común y corriente, un ciudadano y me he acogido a ese derecho. Si ven mi legajo he puesto lo más fuerte (en mi hoja de vida), sino que hubo una equivocación y de hecho que asumimos la responsabilidad”, dijo en aquella ocasión.

