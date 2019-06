Áncash: Fiorela Nolasco pide mayor protección policial tras liberación de sicario

Fiorela Nolasco, hija del fallecido ex consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco, espera que el Ministerio del Interior (Mininter) fortalezca las medidas de protección a su favor, ante la salida de Rubén Moreno Olivo, conocido como “Goro”, implicado en el asesinato de su padre.

En declaraciones a Canal N, Nolasco saludó que “Goro” haya sido incluido esta mañana en la lista de personas más buscadas del Mininter. El delincuente, quien cumplía una pena de 25 años de prisión, pertenecía a la red criminal del ex gobernador regional César Álvarez. Sin embargo, fue liberado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) bajo la modalidad de prisión domiciliaria.



La joven espera asimismo que el ministro del Interior, Carlos Morán, le brinde mayor seguridad a ella y a su familia.“Tengo medidas de seguridad otorgadas por el Estado desde el 2014. Hay un policía que me acompaña en las diligencias que hago. El ministro del Interior se comprometió en coordinar para que un patrullero pase constantemente por mi domicilio, haciendo las vigilancias correspondientes y también sobre los viajes que hago. En Lima, me iban a apoyar con un agente, para que me acompañara cuando vaya al penal”, indicó.

De otro lado, pidió al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, que aclare el tema relacionado a la liberación de Moreno Olivo del penal Piedras Gordas, el pasado 13 de junio.

“Lo que ha sucedido no fue una confusión. Mi abogado ya cuenta con documentos de la resolución del juez en cuanto al caso del asesinato de Hilda Saldarriaga (testigo clave en el caso Nolasco), por el cual se le dio arresto domiciliario a “Goro”. (…) Se han coludido para dejarlo en libertad y solicito al ministro de Justicia que encuentre a los responsables de eso, con nombres y apellidos, porque tienen que pagar administrativa y penalmente”, puntualizó.