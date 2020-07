La ciudad de Huaraz cumplirá 163 años de creación política este 25 de julio en medio de una crisis sanitaria y económica por la pandemia del nuevo coronavirus que afecta a un importante sector de sus 120 mil habitantes.

Según la Dirección Regional de Salud, esta provincia, capital de Áncash, acumula 3.139 casos confirmados de COVID-19 y 135 fallecidos. El índice de letalidad es de 4.30 %.

Fuente: Gobierno Regional de Áncash

Son dos los distritos más afectados por infección. Huaraz distrito registra 2.046 casos positivos y 102 defunciones. En Independencia se contabilizan 1.002 contagios y 30 decesos con una letalidad de 2.99 %.

–Hospital de Huaraz en crisis–

La situación es crítica en el Hospital Víctor Ramos Guardia, que es el que recibe a los pacientes de COVID-19 de la sierra de Áncash. En los últimos días, el ingreso de pacientes con los síntomas de la enfermedad al área de hospitalización se incrementó en 30%.

A diario reciben entre 5 y 8 personas afectadas por el COVID-19 y en lo que va del estado de emergencia han reportado 102 decesos relacionados con la pandemia, precisó el coordinador del Comité de Prevención, Tratamiento y Control del Coronavirus en este hospital, el médico Juan Herrera Mendoza.

Al Hospital Víctor Ramos Guardia llegan a diario reciben entre 5 y 8 personas afectadas por el COVID-19 (Cortesía María Isabel Alvarado)

Los profesionales de salud, agrega, están atendiendo a más de 70 pacientes en los ambientes COVID-19 y 40 en el módulo temporal instalado en el estadio Rosas Pampa. En este último espacio no se cuenta con equipos de laboratorio, informáticos ni con un sistema eléctrico para asistir a los enfermos.

“El incremento de los ingresos a hospitalización se debe al contagio masivo de la población; las personas vulnerables están llegando graves al hospital. Vemos que los adultos mayores con otras patologías como obesidad, diabetes y cáncer son los más afectados. Es probable que ellos lleguen a fallecer”, explicó Herrera a El Comercio.

Según las estimaciones epidemiológicas, en la provincia de Huaraz se contagiarían 6 mil personas y de ellas el 5 % necesitaría acudir a un hospital. El mes más crítico será en agosto.

Antes esta situación, el galeno aconsejó a las autoridades a disponer una cuarentena estricta o establecer días de "toques de queda" porque no podrán asistir a los pacientes que necesiten ayuda especializada.

“A la gente le pido que no salga de su casa y que las autoridades sometan a la población a una cuarentena estricta. No vamos a poder cumplir con el soporte hospitalario ante el incremento de casos de coronavirus. Mientras más pacientes ingresen, más oxígeno vamos a necesitar”, declaró.

El regidor de la Municipalidad Provincial de Huaraz, Harry Celestino Cisneros, ha pedido que el Gobierno Central declare una cuarentena estricta por 15 días ante el incremento de los contagios.

“Es necesario que el Gobierno evalúe una inmovilización obligatoria más rígida como medida de prevención porque la población no está cumpliendo con la cuarentena. La planta de oxígeno que donó la empresa Antamina al Hospital Víctor Ramos no se da abasto. La gente hace cola desde las tres de la mañana para comprar oxígeno al igual que en el hospital. No queremos que la situación sanitaria se agudice y que la pandemia genere la muerte masiva de los huaracinos”, dijo el concejal Celestino Cisneros.

Él y otros de sus colegas han denunciado al alcalde de Huaraz, Rori Mautino Ángeles, por los presuntos delitos de omisión de funciones y contra la vida y la salud por el contagio masivo de los trabajadores de la comuna y el fallecimiento de los jefes de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal a causa del coronavirus.

"En estos momentos 45 agentes de serenazgo está cumpliendo cuarentena y dos trabajadores han fallecido, por eso hemos pedido al alcalde que se tomen las medidas respectivas para contener la enfermedad y se disponga de una presupuesto para la adquisición de 300 mil dosis de ivermectina", afirmó el regidor.

-Aprietos económicos y turismo paralizado-

El turismo en la capital de Áncash se ha paralizado al 100 % y alrededor de 50 mil puestos de trabajo ligados a este rubro se han visto perjudicados.

Los negocios relacionados al turismo continúan cerrados. Más de 50 mil puestos de trabajo relacionados al turismo se han perdido en Huaraz (Cortesía Omar Robles)

“Desde el primer día que inició la cuarentena, todas las reservas en hoteles y agencias de turismo se cancelaron. El turismo se ha paralizado totalmente. Los hoteles y los pequeños alojamientos están sin huéspedes”, comentó el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Huaraz, Ricardo Anaya Bayes.

De acuerdo al Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Áncash, el sector de hoteles y restaurantes, que incluye al 3.6 % de la población económicamente activa, es el más golpeado por la cancelación de visitas de turistas, el cierre de fronteras, la cancelación de eventos masivos.

Según el decano del Colegio de Economistas de Áncash, Carlos González Mautino, la pandemia ha afectado tanto al micro como al gran empresario de Huaraz. El empleo ha caído en más del 40%.

“Hay una caída tremenda de los ingresos en Huaraz y en la región. Hay un nulo crecimiento en el sector turismo”, aseguró el economista.

