Una mujer, identificada como Fanny Luis Ramírez, arremetió contra una enfermera del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, luego de acusarla de ocasionarle quemaduras de primer y segundo grado a su bebé recién nacido.

Se viralizaron una imágenes en las que se aprecia el momento exacto en el que esta madre pide explicaciones a la trabajadora de salud, quien recibe un golpe por parte de Luis Ramírez, luego de afirmar que solo lo dejó (al bebé) con una “colcha tibia”.

“Estaba asustado, no quería mi pecho. No quería nada, se puso a llorar. En ese momento lo revisé y me di cuenta todo su cuerpecito quemado”, contó la afectada mujer presa de la indignación por ver mal a su hijo.

Soledad Rodríguez, representante de la Defensoría del Pueblo, llegó a este nosocomio para conocer el caso.

“Esto será parte de la investigación que realizará el Ministerio Público y también lo que vaya a emitir en su informe el médico legista, que como especialista determinará cuál es el nivel de lesión”, dijo.

Huaraz: madre golpe a enfermera por negligencia

Quien también se pronunció fue Maritza Benítez, directora del hospital, y señaló que se harán responsables de la recuperación inmediata del recién nacido.

“Es cierto que el niño ha sido afectado. Nosotros como institución nos hacemos responsables. Hemos convocado a los profesionales de cirugía pediátrica, cirugía plástica y médicos especialistas”.

El bebé fue dado de alta y se encuentra junto a su madre en casa, a la espera de las sanciones correspondientes.