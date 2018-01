Huaraz: reportan nuevo intento de feminicidio en una semana

A menos de una semana de que Anthony Osorio Mujica incendiara la vivienda de su ex pareja y provocara la muerte de tres menores, otro intento de feminicidio conmociona a la población de Huaraz.



Agentes de seguridad ciudadana del distrito de Independencia y la policía arrestaron en la madrugada del sábado a Jean Carlos Padilla Díaz, de 28 años, acusado de rociar con gasolina e intentar prenderle fuego a su ex enamorada al interior de una vivienda ubicada en una calle del centro de la ciudad.



Según fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 2:30 am, cuando el sujeto trepó la pared de la vivienda de su ex pareja, de iniciales Katerin Julissa Mejía Maza, de 21 años, e irrumpió en su dormitorio. Ahí la agredió física y psicológicamente y la obligó a sentarse en una silla amenazándola con un cuchillo.



Luego, Padilla roció combustible sobre la joven y sobre los muebles de la habitación. Los gritos de la víctima alertaron a la familia y los vecinos, quienes informaron a la policía sobre el hecho. Los agentes del orden llegaron antes de que el agresor pudiera perpetrar el crimen.



La agraviada presentaba una serie de golpes en el rostro, contusiones en diversas partes del cuerpo, y su ropa estaba mojada de gasolina. Luego de la intervención, el sujeto fue trasladado a la comisaría de la localidad.



La fiscalía iniciará las investigaciones contra Padilla Díaz por el presunto delito de intento de feminicidio.