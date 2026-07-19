Nevado Huascarán sufrió un deslizamiento que dejó a tres montañistas desaparecidos. (Foto: Andina)
Nevado Huascarán sufrió un deslizamiento que dejó a tres montañistas desaparecidos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las autoridades de Áncash dispusieron el cierre temporal, por 15 días, del ascenso en el tramo comprendido entre los campamentos Nº 1 y Nº 2 del nevado Huascarán, mientras sigue la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos.

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