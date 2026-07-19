Las autoridades de Áncash dispusieron el cierre temporal, por 15 días, del ascenso en el tramo comprendido entre los campamentos Nº 1 y Nº 2 del nevado Huascarán, mientras sigue la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos.

A través de un comunicado conjunto, señalaron que la restricción entrará en vigor desde este lunes 20 de julio y permanecerá vigente para facilitar las operaciones de búsqueda de los tres andinistas.

“En consecuencia, se exhorta a los operadores turísticos, agencias de viaje, guías de montaña, clubes de montañismo y visitantes nacionales y extranjeros a respetar esta disposición y abstenerse de realizar actividades de ascenso en el sector señalado mientras se mantenga vigente la medida”, indicaron.

Finalmente, reiteraron que esta disposición “responde a la necesidad de garantizar la seguridad de las personas y contribuir al adecuado desarrollo de las operaciones de búsqueda y rescate”.

Cabe indicar que el comunicado está suscrito por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Áncash, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Asociación de Guías de Montaña del Perú y la Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña de Áncash.

Asimismo, por el Comité de Gestión del Parque Nacional Huascarán, el Comité Consultivo Regional de Turismo de Áncash y la Jefatura del Parque Nacional Huascarán.

Comunicado de las autoridades de Áncash sobre el nevado Huascarán. (Foto: Difusión)

Como se recuerda, Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas perdieron contacto el pasado martes 14 de julio durante el descenso del macizo. Los tres formaban parte de una expedición que logró coronar la cumbre sur.

Sin embargo, una fuerte tormenta desorientó a los andinistas peruanos en el sector de La Garganta, provocando que quedaran rezagados respecto a sus compañeros extranjeros.

El último contacto directo fue un mensaje enviado por Ugarte a su pareja, donde informaba escuetamente que estaban perdidos. Posteriormente, las patrullas hallaron sus carpas y pertenencias intactas en el Campo 1, lo que confirmó que el ascenso final lo realizaron con equipo ligero y sin sacos de dormir.