Los montañistas llevan desaparecidos en el nevado Huascarán desde hace seis días. Foto: Andina
Los montañistas llevan desaparecidos en el nevado Huascarán desde hace seis días. Foto: Andina
Por Redacción EC

Los familiares de Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas, montañistas peruanos perdidos desde hace seis días en el nevado Huascarán, región Áncash, contrataron un nuevo grupo de rescate para continuar con las labores de búsqueda en la zona.

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