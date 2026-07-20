Los familiares de Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas, montañistas peruanos perdidos desde hace seis días en el nevado Huascarán, región Áncash, contrataron un nuevo grupo de rescate para continuar con las labores de búsqueda en la zona.

Se trata de dos guías oficiales de alta montaña y dos porteadores, informó el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), Beto Pinto Toledo a RPP.

Los tres montañistas deben ser buscados con mayor intensidad para su ubicación y rescate.

La tarde del último viernes, 17 de julio, un grupo de rescate conformado por voluntarios de la AGMP realizó una última incursión en la que, a través de un dron, se hallaron huellas en un determinado punto.

Cierran nevado Huascarán

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) dispuso el cierre temporal y la restricción total del acceso, específicamente en el tramo comprendido entre los campamentos n.º 1 y n.º 2, con el fin de facilitar las labores de búsqueda de los tres montañistas.

La hipótesis principal indica que los andinistas cayeron en una de las grietas o canaletas profundas ubicadas a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, luego de que intentaran descender debido a las complicaciones de salud de uno de los integrantes.

Además, se ha exhortado a todos los operadores turísticos, agencias de viaje, guías, clubes de montañismo y al público en general a no realizar actividades de ascenso en este sector hasta que se levante la medida.

Esta medida fue acordada de manera conjunta por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Áncash, la Policía de Alta Montaña, la Jefatura del Parque Nacional Huascarán, la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú, la Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña de Áncash, además del Comité de Gestión y el Comité Consultivo Regional de Turismo.