Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

a bebé fue trasladada a la ciudad de Lima e internada en el Instituto Nacional de Salud del Niño
a bebé fue trasladada a la ciudad de Lima e internada en el Instituto Nacional de Salud del Niño
Por Redacción EC

Un presunto caso de maltrato infantil mantiene en alerta a las autoridades en el distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, luego de que una bebé de apenas un mes de nacida ingresara con lesiones graves que, según el personal médico, no serían compatibles con un accidente doméstico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Investigan presunto maltrato infantil contra recién nacida de un mes en Nuevo Chimbote
Ancash

Investigan presunto maltrato infantil contra recién nacida de un mes en Nuevo Chimbote

Chimbote: ómnibus se empotra contra una vivienda y deja varios heridos
Ancash

Chimbote: ómnibus se empotra contra una vivienda y deja varios heridos

Áncash: Despiden a personal médico tras parto de mujer en pasillo del Hospital de Yungay
Ancash

Áncash: Despiden a personal médico tras parto de mujer en pasillo del Hospital de Yungay

Áncash: ciclista alemán muere tras ser alcanzado por un rayo en ruta al Pastoruri
Ancash

Áncash: ciclista alemán muere tras ser alcanzado por un rayo en ruta al Pastoruri