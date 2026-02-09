Investigan presunto maltrato infantil contra recién nacida de un mes en Nuevo Chimbote

Un presunto caso de maltrato infantil mantiene en alerta a las autoridades en el distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, luego de que una bebé de apenas un mes de nacida ingresara con lesiones graves que, según el personal médico, no serían compatibles con un accidente doméstico.

La menor fue atendida inicialmente en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, donde los especialistas diagnosticaron un cuadro crítico que incluye fractura expuesta en la pierna derecha, desnutrición, hematomas en el rostro y hemorragia. Estas evidencias motivaron la intervención inmediata de la Policía Nacional del Perú, al reforzarse la sospecha de un posible episodio de violencia familiar.

Bebé presentaba una fractura expuesta. Foto: Andina

Tras el reporte médico, agentes de la Región Policial de Áncash procedieron a detener a los padres de la bebé, Roberto Flores Juárez (37) y Silvana Méndez Távara (23), quienes fueron intervenidos en el mismo centro hospitalario y trasladados a la comisaría de Buenos Aires, en Nuevo Chimbote.

El caso fue comunicado a la Fiscalía de Familia de Nuevo Chimbote y al Centro de Emergencia Mujer (CEM). Ambos progenitores son investigados por la presunta comisión de los delitos de violencia contra los integrantes del grupo familiar y desprotección del menor. En las próximas horas no se descarta que se solicite prisión preventiva. Además, la Corte Superior de Justicia del Santa ordenó medidas de protección urgentes a favor de la recién nacida.

Debido a la gravedad de su estado, la bebé fue referida a Lima e internada en el Instituto Nacional de Salud del Niño, donde permanece bajo vigilancia médica especializada, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.