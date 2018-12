Juan Morillo: “Hay que dar de baja al perfil técnico del Proyecto Especial Chinecas”

Juan Carlos Morillo Ulloa (38) de Somos Perú fue elegido como el nuevo gobernador regional de Áncash para el período 2019 - 2022. Es consciente de que sus antecesores, César Álvarez y Waldo Ríos, han terminado en la cárcel, por lo que en diálogo con El Comercio dijo que no tiene la intención de ir preso y promete una gestión de concertación.

Según los resultados al 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el líder de Somos Perú obtuvo el 55,59% de votos en Áncash durante la segunda vuelta del pasado 9 de diciembre.



-¿A qué atribuye su triunfo electoral?-



Ganó el pueblo de Áncash, la democracia se ha impuesto. Agradezco a la gente que confío en nosotros y a los que no también, pues tenemos que hacerles creer, tenemos que hacer un gobierno transparente para que puedan creer en la política. Hay un 27% de la población que no cree, y le doy la razón, porque yo en algún momento no he creído en algún político.



-¿Se considera el mal menor de la contienda, como algunos lo han catalogado? -



La verdad es que hemos sido víctimas de una guerra sucia, no creo que sea un mal menor. Creo que estoy en la capacidad de asumir retos. Soy joven, tengo 38 años, y creo que la democracia ha primado esta vez. Vamos a hacer una gestión que nuestra región nos exige, para eso nos ha elegido y no la vamos a defraudar.



-Usted ha prometido ejecutar varios proyectos en su plan de gobierno y en los debates públicos, pero ¿qué priorizará en su próxima gestión?-



Vamos a ejecutar los mil kilómetros de carretera lo más pronto posible y lo haremos por administración directa. Desde el día dos vamos a armar un equipo técnico, especialista en carreteras, con la finalidad de concretar los corredores viales que están en nuestro plan de gobierno y los que no estén vamos a insertarlos. La idea es que empecemos a conectarnos y lograr un dinamismo económico.



Otro punto es la construcción del Hospital La Caleta de Chimbote, tenemos que empezar los estudios, pero para ello tenemos que tener el terreno. Esperemos que en el 2019 podamos iniciar los trabajos. También creemos que la agricultura es muy importante, sabemos que la inversión en este sector genera bastante trabajo, por eso tenemos que hacer una agricultura responsable.





-¿Ahora ya puede decir cuánto ha gastado en su campaña electoral? ¿Supera el millón de soles?-

Bueno, no lo tengo en la mente. No creo que llegue tanto al millón de soles. Hay un equipo que se encarga de la contabilidad, somos una organización, no es que de mi bolsillo salga.



-¿Quiénes financiaron su campaña?-



Hubo varias personas que han sido parte del equipo y mi familia. Mis hermanos tienen grifos y sí nos han apoyado, eso lo voy a demostrar. Hubo donaciones, gente que nos ha dado sus espacios y paneles.



No hay mineros, ni pesqueros. Me he querido alejar de mis amigos constructores porque se malinterpreta. Hemos sudado la gota gorda, la verdad que no hemos tenido muchos recursos, no hemos pagado mucha prensa. Hay muchos que no nos han cobrado porque no ha habido plata.



-¿Ninguno de sus aportantes va a pedir algo a cambio?-



Mis familiares no porque lo hacen por convicción y las cosas se han aclarado desde un inicio. A nadie se le debe favores, de hecho hay que agradecerles porque tampoco podemos ser descorteses.



-¿Cuál es su propuesta con respecto al Proyecto Especial Chinecas? Los agricultores han pedido que se deshabilite el perfil técnico elaborado por la empresa SISA-



Hay que darle de baja al perfil técnico, pero si usted se pone a analizar el costo beneficio, ese proyecto llega a S/2 mil millones, lo que queremos es ejecutarlo con 600 millones. Estamos hablando de que nos vamos a ahorrar S/1.400 millones.



El expediente ha costado S/20 millones, pero lamentablemente qué preferimos perder, ¿S/20 millones o mil S/400 millones? Uno, que este dinero tampoco lo tenemos y nadie nos lo va a querer dar. El gobierno no nos va a querer apoyar porque sabe que está sobrevalorado. Lo que queremos es transparentar la inversión del proyecto, tratar de abaratar costos y hacerlo por administración directa. Por eso las gestiones se harán con el Gobierno Central.





-Hablando de corrupción, Áncash es la segunda región del país con más denuncias por corrupción ¿Cuáles serán sus medidas para combatirla en su gestión?-



Definitivamente tenemos que tomar medidas drásticas y consecuentes. Nuestros funcionarios tienen que ir con una sola misión: hacer una buena gestión. Yo siempre he dicho, si la cabeza está podrida los demás van a estar podridos, tenemos que cambiar eso. Nosotros vamos a hacer bien críticos y objetivos.





-¿Qué perfiles deben tener sus próximos funcionarios?-



Queremos convocar a los mejores profesionales. Vamos a hacer un gobierno de concertación y convocar a los mejores perfiles. Áncash tiene buenos profesionales, hay que convocarlos, tenemos muchas cosas que podemos explotar. El único objetivo es que nuestra gestión, tanto en salud, educación, transporte, turismo y en todas direcciones, sea competitiva.



Voy a convocar al economista Luis Luna (ex candidato de Podemos por el Perú) para que sea parte del equipo. Me parece que es un buen técnico, así como el señor Gabriel Mejía Duclós (Patria Segura).

