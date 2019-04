Laguna Parón: Defensoría y comunidad se pronuncian ante posible desborde

La jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Áncash, Soledad Rodríguez Loli, exhortó a la Comunidad Campesina Cruz de Mayo a permitir el ingreso de un equipo técnico para regular el nivel del agua de la laguna Parón, ubicada en el distrito de Caraz, debido al incremento de la cuota de seguridad.

Asimismo, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha recomendado urgentemente regular la operación de las compuertas para reducir el nivel de las aguas de la laguna y así evitar el incremento de su volumen de almacenamiento y la ruptura del dique de contención.

Esta entidad del Ministerio de Agricultura y Riego informó que la cuota de seguridad es de 4.185 m.s.n.m., sin embargo, en la actualidad, el volumen de agua se encuentra en los 4.191 m.s.n.m., lo que pone en peligro a más de 20 mil personas de la provincia de Huaylas.

Rodríguez informó que ayer martes los dirigentes de la Comunidad Cruz de Mayo se negaron a participar de una actividad de sensibilización que pretendía culminar con la regulación de las aguas de la laguna.

La abogada añadió que la reunión no llegó a concretarse porque los comuneros propusieron realizar una asamblea después de 10 días de haber recibido la charla técnica por parte de la Autoridad Local de Agua (ALA) de Huaraz.

La funcionaria consideró que después de haberse agotado el diálogo, las entidades como la ALA y el Ministerio Público deben tomar las acciones que corresponda.

Cabe indicar que desde el 2015, la ALA de Huaraz conformó un equipo de trabajo dedicado al manejo hídrico de la laguna Parón, integrado por varias entidades del Estado, la comunidad de Cruz de Mayo y la empresa Oro Azul, así como la comisión de usuarios, el Frente de Defensa de la Laguna Parón, el Parque Nacional Huascarán e Indeci.

- Comunidad se pronuncia -

Carlos Milla, presidente de las Rondas Campesinas de la Comunidad Cruz de Mayo e integrante del equipo de trabajo de la ALA, manifestó su rechazo al comunicado de la ANA, el cual alerta sobre un peligro de desborde de la laguna Parón.

“Es indignante lo que han comunicado, prácticamente nos están tomando como una comunidad asesina que está atentando contra la vida humana, eso no es así. El 16 de abril estuvimos esperando que los técnicos de la ANA nos den la charla de sensibilización y que nos informen sobre el nivel exacto de la cuota, pero no se hicieron presentes”, sostuvo.

Aseguró que no hay un peligro inminente y que la comunidad sí está de acuerdo en bajar el nivel del agua, pero previa charla de sensibilización a más de cinco mil comuneros. Es por ello que solicitarán la intervención de los altos funcionarios de la Presidencia de Consejo de Ministros, ANA y Defensoría del Pueblo para resolver este conflicto social.

“No estamos en contra de la descarga del nivel de la laguna cuando sobrepase a los 4.190 m.s.n.m. No hay riesgo inminente, ahora hay 10 metros de amortiguamiento ante un deslizamiento. Queremos que intervengan los funcionarios de alto nivel de Lima porque con los representantes de las oficinas descentralizadas en Áncash no nos entendemos, no nos escuchan. Nosotros no somos una comunidad revoltosa", afirmó.

Milla también comentó que debido a la información que ha publicado la ANA, la Comunidad Cruz de Mayo está siendo afectada, ya que ha ahuyentado a los turistas nacionales y extranjeros que visitaban la laguna Parón por esta época.

- ANA espera pronunciamiento del Poder Judicial -

En tanto, el responsable de la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la ANA, Alejo Cochachi Rapre, declaró que es necesario que el Ministerio Público y el Poder Judicial se pronuncien para que a través de la vía legal se permita abrir las compuertas como medida de prevención.

“Se ha comunicado a la Fiscalía de Prevención del Delito de Huaylas para que los exhorte y se pueda acceder a la operación del sistema de compuertas como medida de prevención. La fiscalía ha iniciado una investigación y esperemos que haya una decisión. Si no se pudo por el diálogo, puede realizarse a través de la vía judicial”, comentó.

“La Autoridad Nacional del Agua ha hecho todo lo posible para acercarnos a la comunidad y ver la forma de cómo administrar y gestionar el agua de la laguna Parón desde un punto de seguridad y aprovechamiento hídrico, pero ellos comentan que nunca pasó nada, que no se desbordó en el terremoto de 1970, y esto nunca va a suceder, pero no tienen un sustento técnico”, añadió.

El ingeniero Cochachi explicó que la ANA pretende evitar el desborde de la laguna tras un detonante como una avalancha o deslizamiento en la zona.

“Nosotros nos apoyamos en un estudio y tenemos el sustento para decir que el nivel de la laguna solo debe almacenarse hasta la cuota de seguridad 4.185 metros sobre el nivel del mar y ya estamos en la cuota 4.191, son seis metros adicionales y eso es lo que nos preocupa, no debemos tener una laguna en esas condiciones. No debemos esperar que haya una avalancha o deslizamiento para actuar, argumentó.

