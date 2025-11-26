En el video se ve a tres personas con armamento de largo y corto alcance. Foto: Visión Informativa Facebook
En el video se ve a tres personas con armamento de largo y corto alcance. Foto: Visión Informativa Facebook
Redacción EC
Redacción EC

En un video publicado en redes sociales, cuatro miembros de la organización criminal ‘Los Patecos’ amenazan de muerte al director del penal de Cambio Puente de Chimbote, región , debido a una serie de traslados de otros criminales de alta peligrosidad.

Los delincuentes, en el mensaje, exigen que no se realicen estos cambios, de los contrario, atentarán contra su vida, incluso, mencionan al presidente de la República, José Jerí.

