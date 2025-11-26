En un video publicado en redes sociales, cuatro miembros de la organización criminal ‘Los Patecos’ amenazan de muerte al director del penal de Cambio Puente de Chimbote, región Áncash, debido a una serie de traslados de otros criminales de alta peligrosidad.

Los delincuentes, en el mensaje, exigen que no se realicen estos cambios, de los contrario, atentarán contra su vida, incluso, mencionan al presidente de la República, José Jerí.