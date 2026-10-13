Vladimiro Huaroc, ministro del Ambiente, acudió a la región Áncash para supervisar el estado de la laguna. (Foto: Andina)
Vladimiro Huaroc, ministro del Ambiente, acudió a la región Áncash para supervisar el estado de la laguna. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro del Ambiente, Vladimir Huaroc, participó en una mesa de trabajo en Áncash para coordinar el mantenimiento técnico y prevenir aluviones en la laguna Parón. Tras la reunión, dijo esperar resultados del proceso de diálogo luego de algunas semanas.

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