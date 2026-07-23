Nevado Huascarán sufrió un deslizamiento que obstaculizó la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos desde el 14 de julio. (Foto: Andina)
Nevado Huascarán sufrió un deslizamiento que obstaculizó la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos desde el 14 de julio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Lauro Salas, hermano de uno de los extraviados, confirmó que ante la ausencia de avances estatales, las familias han contratado guías especializados para continuar la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el Huascarán, una medida desesperada tras cumplirse diez días del incidente sin que las patrullas oficiales lograran localizar a los tres deportistas peruanos.

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