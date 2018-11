Áncash: inician trámites para cobrar reparación civil a ex alcaldes del Santa 

La Procuraduría Anticorrupción del Santa (Áncash) inició acciones a fin de cobrar la reparación civil de más de S/3 millones que se les impuso en la sentencia por el delito de colusión, a los ex alcaldes de la Municipalidad Provincial del Santa, Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, actualmente prófugos de la justicia.

En octubre pasado, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de cuatro años de prisión que se dictó en primera instancia contra los ex burgomaestres, así como para los ex funcionarios de la comuna: Micaela Beatriz Flores Gómez, Javier Menacho Méndez y el ex representante legal del Consorcio del Santa ITS, Emilio Nicolás Rivas Gay. Asimismo, a Aquior Urbano Mendoza Mendoza, ex servidor edil, se le impuso tres años de pena suspendida.

El fallo determinó que los imputados se coludieron para adjudicar la obra al empresario chileno Nicolás Rivas y que sobrevaloraron en más de S/3 millones el proyecto de instalación de semáforos inteligentes en Chimbote, durante la primera gestión de Victoria Espinoza, entre el 2009 y 2010.

La condena establece que todos deben pagar la reparación civil de manera solidaria, por ello, el procurador anticorrupción Richard Asmat solicitó que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos le informe respecto a las propiedades que tendrían los condenados.

Además, el abogado del Estado ha pedido ayuda a la cooperación internacional, a través de la Procuraduría Nacional Anticorrupción, para verificar si el ciudadano chileno o los otros procesados tienen bienes o cuentas bancarias en otros países o en paraísos fiscales.

“Se sospecha que uno o dos de los sentenciados tienen cuentas corrientes o depósitos de dinero en paraísos fiscales, llámese Andorra o Gran Caimán. Además de registrar propiedades en otros países. Sobre el sentenciado Nicolás Rivas Gay vamos a realizar los trámites en Chile a efecto de repatriarlo y hacer efectivo la reparación civil que supera los S/3 tres millones”, sostuvo.

Indicó que si los sentenciados han efectuado transferencias de dinero o de bienes durante o después del proceso con el fin de evadir el pago de la reparación civil, pedirán la nulidad de estos actos.

Vale precisar que Victoria Espinoza y Julio Cortez, quienes se encuentran prófugos desde julio pasado, han solicitado la nulidad de la condena ante la Corte Suprema de Justicia.

