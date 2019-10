Julián Marcelo Pérez Sánchez, de 51 años y natural de Chimbote (Áncash), es uno de los tres ciudadanos peruanos que fallecieron esta semana en Chile, en medio de la crisis social que se vive en el país sureño. José Mariano de Cossio Rivas, cónsul del Perú en Chile, dijo esta semana que el cuerpo de Pérez fue encontrado en un depósito de las tiendas Kayser en la comuna de Renca, en Santiago de Chile.

El padre de la víctima, Faustino Pérez Paredes, de 71 años, comentó que la familia necesita reunir S/40 mil para trasladar el cuerpo de nuestro compatriota hasta la ciudad de Chimbote. Sin embargo, no cuentan con esta cantidad de dinero.

Desde su vivienda, ubicada en el pueblo joven El Porvenir, Faustino comentó que se enteró de la muerte de su hijo la noche del jueves a través de los medios de comunicación. Dijo desconocer si Julián participaba en las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera.

“La verdad, desconozco si estuvo en las protestas. Me comentaron que estaba desaparecido hace unos días, pensé que estaba detenido, pero no fallecido. Está muy mal lo que está pasando en Chile, hay muchos accidentes, ahí la gente se apedrea y se tiran palos. Si pueden apoyar que me lo traigan, sino se quedará allá”, dijo.

El cadáver de Julián Pérez fue reconocido tras realizarle pruebas de ADN, para las que se necesitó la colaboración de su hijo, quien días antes había reportado la desaparición de su padre.

Desde Santiago de Chile, Wendy Pérez, hija de Julián Pérez, dialogó a través de WhatsApp con El Comercio. Ella comentó que están realizando los trámites en el Ministerio Público y pidiendo ayuda económica para repatriar los restos de su padre a Chimbote.

Consultada si conoce las circunstancias de la muerte o la presunta participación de su padre en el saqueo de la tienda, dijo que este tema está en investigación.

“Cuando lleguemos con mi papá a Perú necesitaremos ayuda de la prensa para poder recolectar lo más que se pueda para el velorio de mi papito. Ahí explicaremos los hechos que sabemos hasta el momento, pero ahora mismo mi familia está preocupada en reunir el dinero para repatriar a mi papá a Perú, esa fue su última voluntad", manifestó.

En tanto, sus parientes en Chile realizarán este sábado una pollada para costear los gastos que demanden su traslado a Perú.

Carmen Rosas, prima de Julián Pérez, dijo que él estuvo no habido desde el viernes pasado, y recién el jueves encontraron su cuerpo en la morgue.

“Mis primos pensaron que lo habían detenido y al acudir a la comisaría le pidieron que se saque la prueba de ADN y recién ayer han confirmado que se trata de Julián", declaró.

