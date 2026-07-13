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Resumen

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De izquierda a derecha: Manuel Ugarte, Christian Palacios y Waldir Medina. Foto: Facebook
De izquierda a derecha: Manuel Ugarte, Christian Palacios y Waldir Medina. Foto: Facebook
Por Piero Espíritu

San Marcos es el distrito con mayor presupuesto municipal del país gracias al canon que genera la minera Antamina en su territorio. Pero la gestión de ese dinero ha sido tan deficiente que este año apenas ejecutó el 24% del presupuesto que llega a los 776 millones de soles. Además, en los dos últimos periodos, esta gestión registra la mayor cantidad de recursos sin ejecutar. En años anteriores llegó a caer hasta 17% y 19%. En ese contexto, candidatos con investigaciones fiscales y vínculos familiares con exalcaldes procesados buscan llegar al sillón municipal en las elecciones del 4 de octubre.

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