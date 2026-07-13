El alcalde y su hermana

Liz Ugarte Medina, de 27 años, postula por el Movimiento Socios por Áncash y preside el partido que en las elecciones pasadas llevó a su hermano, Manuel Ugarte, a la alcaldía de San Marcos. La candidata, bachiller en Comunicación, no registró más experiencia laboral en su hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Lo que llama la atención de su lista es que su primer regidor es el propio Manuel Ugarte, quien pidió licencia sin goce de haber para postular en estas elecciones. No obstante, enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad, concusión y cohecho, además de una denuncia por violencia familiar y una sentencia por prestación de alimentos.

Este año, el JNE confirmó una resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huari que lo declaró responsable de una infracción de neutralidad en periodo electoral, tras detectarse pintas con su nombre en distintos puntos del distrito.

Investigaciones fiscales de Manuel Ugarte, hermano de la candidata de Socios por Áncash.

El exalcalde

Christian Palacios Laguna fue alcalde del distrito entre 2019 y 2022. Ahora busca regresar al poder con el partido Demócrata Verde, pero su paso por el sillón municipal dejó serios cuestionamientos.

En 2023, la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva por presunta colusión agravada, en relación con la obra de mejoramiento de la Plaza de Armas de San Marcos, que terminó costando más de un millón de soles por encima de su valor inicial. Las audiencias del caso se han reprogramado sucesivamente hasta este año, sin que exista aún una resolución final.

En la hoja de vida que presentó al JNE, señaló que su último trabajo fue como especialista en costos y presupuesto en la empresa Constructora Minera y Consultora Adriana S.A.C., la cual se encuentra habilitada en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Constructora Minera y Consultora Adriana, habilitada en REINFO, fue el último lugar donde trabajó el exalcalde.

El hermano de otro exalcalde

Un candidato más a la alcaldía es Waldir Medina Melgarejo, postulante por Somos Perú, quien tiene investigaciones abiertas por uso de documento falso, lavado de activos y concusión. Además, fue intervenido en Lima por presuntamente conducir en estado de ebriedad.

Procesos fiscales de Waldir Medina, candidato por Somos Perú.

Sus hermanos mayores también acumulan antecedentes. Javier Medina fue alcalde de San Marcos entre 2013 y 2014, tras la vacancia del anterior burgomaestre. En 2014, Javier y otro de sus hermanos llamado Ydelzo, fueron detenidos con 47 mil soles durante una intervención policial, lo que derivó en nueve meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Ambos se convirtieron en prófugos de la justicia tras la medida.

Años después, la Fiscalía logró que a Ydelzo se le imponga una condena de ocho años de cárcel. Sobre el destino del dinero incautado en 2014, el Ministerio Público fue categórico tras la sentencia.

“Al ser intervenido y procesado por este hecho, Medina Melgarejo aseguró que el dinero incautado pertenecía a Eduardo Garay. Sin embargo, el Ministerio Público logró demostrar que era de Javier Orlandini Medina Melgarejo, exalcalde del distrito de San Marcos, quien se encuentra inmerso en diferentes procesos por delitos de corrupción”, indicó la entidad.

Ydelzo y su hermano fueron incluidos en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. En 2023, Ydelzo, por el que se ofrecía 15 mil soles, fue capturado cuando caminaba por las inmediaciones de la Plaza de Armas de Huara. El exalcalde, en cambio, sigue en el Programa de Recompensas donde se ofrece 30 mil soles a quien brinde información que permita su captura, mientras su hermano menor postula a la alcaldía del mismo distrito que él gobernó.

Javier Medina, hermano del candidato, se figura en el Programa de Recompensas. Foto: Mininter

San Marcos concentra uno de los presupuestos más altos del Perú por habitante, pero su clase política local ha estado marcada por procesos penales, vacancias y disputas familiares por el control del sillón municipal, mientras la ejecución de obras se mantiene rezagada.

Para Enzo Elguera, especialista en procesos electorales y CEO de Imasolu, que San Marcos registre apenas un 24% de ejecución presupuestal es una cifra muy baja sobre todo en un año donde hay comicios. Consideró también que la postulación de Manuel Ugarte como primer regidor en la lista encabezada por su hermana sería una candidatura encubierta.

“Es un ejemplo de una metodología que se está aplicando en muchos lugares, principalmente en Lima Metropolitana. La utilizan con la finalidad de que, seguramente, quien va como número uno renuncie en el plazo que corresponda, o incluso sea tachada, o que, una vez asumido el cargo, termine renunciando”, explicó el especialista.

Para el especialista, la trayectoria previa de estos candidatos en el poder no garantiza que sean los más adecuados para gestionar San Marcos, y opinó que el perfil para el cargo de alcalde debe ser alguien con capacidad de diálogo, negociación y planificación. Sobre la minería ilegal, que gana terreno en la región, Elguera fue enfático en que un burgomaestre no debería respaldarla.

“No sería tan beneficioso enfocarse en favorecer la minería artesanal, que a veces está disfrazada de minería ilegal, porque no solamente aviva el conflicto social, sino que podría dificultar la producción de Antamina y perjudicar la productividad, el canon y las regalías que benefician a todo el distrito”, advirtió.