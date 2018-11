Sismo en Áncash: al menos 16 personas resultaron heridas en Casma y Chimbote

El secretario técnico de Defensa Civil de Casma, Carlos Céspedes Quiñones, informó que no se han reportado víctimas mortales luego del fuerte sismo de 5,7 grados que ocurrió esta madrugada en la provincia de Casma, Áncash.

Esta mañana, un equipo de Defensa Civil viajó a la ciudad de Yaután, ubicado a una hora de Casma, para verificar si una vivienda de adobe se cayó debido al movimiento telúrico.

Según el primer reporte, seis personas que sufrieron algunas contusiones al tratar de salir de sus casas acudieron al Hospital de Apoyo de Casma para ser atendidos, pero ya fueron dados de alta. Por otro lado, en el Hospital La Caleta (Chimbote) se atendieron a 5 personas y en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón (Nuevo Chimbote), también fueron atendidos 5 heridos.

"Estamos trabajando desde la madrugada, mucha gente nos ha llamado porque no podía dormir por temor a las réplicas. No se han reportado daños, los pobladores han evidenciado bastante nerviosismo, debido a que en Casma no se registraba un sismo de regular intensidad desde hace varios años", dijo Céspedes a El Comercio.

El jefe de Defensa Civil comentó que los miembros el COEL se encuentran monitoreando las playas de Casma, ya que los pobladores habían informado que el mar en este puerto se había retirado. Sin embargo, refirió que la Marina de Guerra ha descartado la ocurrencia de un tsunami, ya que no se han dado las condiciones para su desarrollo.

"Hemos conversado con el capitán de puerto de Casma y nos ha comentado que no se ha difundido algún sistema de alerta de tsunami, que todo se encuentra tranquilo. Incluso los pescadores han salido a trabajar, así que la población debe mantener la calma y estar prevenida ante cualquier otro sismo que se pudiera dar”, sostuvo.

En tanto, el director de la UGEL Casma, Marco Flores Blas, indicó que el servicio educativo se desarrolla con normalidad y que el 85% de los estudiantes de la provincia ha asistido a clases.

El docente ha dispuesto que los directores apliquen las fichas de evaluación de daños para verificar si los techos y paredes de las instituciones educativas representan algún riesgo y si esto sustenta la suspensión de las labores.

Tras un primer diagnóstico, se informó de la rajadura de paredes en las algunas aulas del jardín Divino Niño Jesús de Casma y en el centro educativo inicial Fray San Martín de Yaután.

Flores Blas también ha recomendado que los docentes realicen sesiones de aprendizaje sobre las acciones de prevención y preparen un simulacro.

Por su parte, el encargado del Centro de Operaciones de Emergencia de Áncash, César Florez, comentó que siguen en coordinación con las Oficinas de Defensa Civil de las provincias de la costa para la evaluación de posibles daños, además se activado el centro de emergencia de la laguna Palcacocha.

"Estamos en permanente comunicación con la zona costa de la región. En Casma se está validando posibles daños de viviendas en Yaután. Todo esto nos tiene que llevar a la reflexión, a prepararnos y tener nuestras mochilas de emergencia", enfatizó.

