Un sismo de magnitud 5.0 remeció la ciudad de Huarmey en la región Áncash a las 10:28 a. m. de este lunes 02 de noviembre, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor alarmó a los pobladores del distrito costero.

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro del evento a unos 76 kilómetros al oeste de Huarmey. El reporte oficial precisó que la falla sísmica se localizó a una profundidad de 30 kilómetros en el mar peruano.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0763 Fecha y Hora Local: 02/11/2026,10:28:08 Fecha y Hora UTC: 02/11/2026,15:28:08 Magnitud: 5.0 Profundidad: 30 km Latitud: -10.26 Longitud: -78.79 Intensidad: III-IV Huarmey Referencia: 73 km al O de Huarmey, Huarmey - Áncash https://t.co/mUyQw5I2yd https://t.co/V8pl39dPuV — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 2, 2026

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de grado III-IV en la escala de Mercalli Modificada dentro de la localidad de Huarmey. La vibración moderada se sintió con mayor claridad en los pisos superiores de los edificios y en las viviendas de la zona costera.

También en redes sociales, usuarios de Lima Metropolitana indicaron que sintieron un leve remesón producto del sismo.

Mochilas de emergencias para todos los bolsillos

A través de un informe de ATV, se pudo conocer a detalle los precios de los artículos indispensables que no pueden faltar en una mochila de emergencia ante un posible terremoto en el Perú.

El Mercado Central, ubicado en el Centro de Lima, precisaron que armar este kit cuesta al menos S/120 e incluye artículos básicos. La estimación considera productos de primera necesidad como un botiquín entre S/8 a S/24, una radio de S/20 y una linterna desde S/10, además de alimentos no perecibles, como atún y galletas.

¿Y para las mascotas? Contar con una mochila de emergencia destinada únicamente para ellos marca la diferencia entre una evacuación adecuada y momentos de caos y terror. Es importante tener un kit exclusivo con todos sus insumos básicos pues asegura que contemos de inmediato con todo lo necesario para su sustento, referente a higiene y salud.

Aquí algunos implementos a tomar en cuenta: