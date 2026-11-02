Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 5.0 remeció la ciudad de Huarmey en la región Áncash a las 10:28 a. m. de este lunes 02 de noviembre, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor alarmó a los pobladores del distrito costero.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?