Subprefecto de Chimbote que amedrentó a policía de tránsito fue cesado [VIDEO]

En Áncash, el subprefecto de la provincia del Santa, Nelson Anticona Herrera, amenazó con pedir que se le investigue a un policía de tránsito que le había impuesto una papeleta por manejar su automóvil mientras hablaba por celular.

El hecho ocurrió el último martes en la sexta cuadra de la avenida Francisco Bolognesi, en la ciudad de Chimbote. La conducta del representante político del Gobierno Central fue grabada por el agente policial durante la intervención y difundida en la red social Facebook.

“Hay policías corruptos, señor, y yo le voy a averiguar la de usted (…) Voy a estar detrás de usted (…) Voy a llamar al jefe de Personal para que le haga una investigación”, advirtió Nelson Anticona al efectivo.

Dos días después del incidente, la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior ha concluido con la designación de Anticona Herrera, a través de la resolución N° 024-2018.

Sin embargo, el ex subprefecto precisó que el 14 de mayo le habían notificado su cese y recién hoy ha sido publicado en el diario El Peruano. Añadió que se habría armado un complot en su contra para perjudicar su imagen.

“Hace meses quise poner el cargo a disposición porque con lo que me pagaban yo lo gastaba en una semana... Con orgullo puedo decir que he hecho un trabajo correcto, pienso que la intervención del policía ha sido sembrada. Nunca he tenido una papeleta, tengo un récord impecable. Sé que mi cambio lo ha movido desde la región, posiblemente para malograr mi imagen. Muchos saben que yo he sido correcto. Ni un día he faltado y he ayudado a mucha gente necesitada”, declaró a la prensa.

Finalmente, Anticona aceptó que cometió un error al haber hablado por teléfono cuando manejaba, pero considera que no incurrió en abuso de autoridad.

