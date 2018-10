Virtual alcalde del Santa: “No nos vamos a manchar las manos por un poco de dinero”

El arquitecto Roberto Briceño Franco es el virtual alcalde del Santa, en la región Áncash, según los resultados al 94,10% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en esta provincia.

Briceño, líder del Movimiento Regional Áncash a la Obra, tiene hasta el momento 49.138 votos, mientras que el candidato en segundo lugar

Valentín Fernández Bazán de Alianza para el Progreso (actual alcalde de Nuevo Chimbote) tiene 28.723 votos.



Esta mañana, en una conferencia de prensa, el virtual alcalde del Santa denunció que algunas personas allegadas a su organización política pretenden negociar puestos de trabajo en la Municipalidad Provincial del Santa, por lo que manifestó que no permitirá más actos de corrupción.

“Si alguien sabe que algún posible allegado a Áncash a la Obra está negociando cargos en el municipio, avísenme, porque vamos a sacarlo a patadas. El único que va a tomar la decisión sobre la designación de funcionarios soy yo. Yo no tengo compromisos con nadie, por un sinvergüenza no voy a dar mi mano a torcer”, enfatizó.

Briceño Franco comentó que en una virtual gestión suya ejecutará proyectos de manera directa para evitar irregularidades que conlleven a denuncias de corrupción. Asimismo, dará su respaldo a la procuraduría municipal para que tome las acciones legales contra los que falten a la ley.

“Las obras de manera directa cuestan 25% menos de las que se hacen a través de un proceso de selección. Vamos a fiscalizar el dinero y colocar los costos reales. La población nos ha dado la confianza para cuidar la plata de la gente, para administrarla de la mejor manera. No me voy a manchar las manos por un poco de dinero. Los funcionarios que cometan actos de corrupción se van a su casa, los lineamientos son tratar bien a la gente y hacer un trabajo correcto”, manifestó.

El también ex regidor del concejo municipal afirmó que no apoyarán a los candidatos al Gobierno Regional de Áncash que pasarán a segunda vuelta (Juan Carlos Morillo y Juan Rebaza) porque no le inspiran confianza y porque sus planes de gobierno no coinciden con los de su movimiento político.

“No vamos a apoyar a ninguna organización política. Vamos a dejar que cada uno tome su decisión. Personalmente, no tengo alguna garantía, sin embargo, la gente tiene derecho de elegir a su gobernante. Hubiese deseado que fuera otro el resultado, pero parece que en Áncash tenemos una maldición. Ninguno de los planes de esos candidatos me gustan, no me inspiran confianza de que cumplan lo que están proponiendo”, argumentó.

