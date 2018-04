El video está en You Tube y fue publicado el 23 de marzo del 2013, cuando Waldo Ríos Salcedo, el ex gobernador de Áncash, emprendía su candidatura a la región. “Hola, soy Waldo. Mi primera propuesta como candidato es que voy a entregar S/500 por familia en Áncash. Ya me cansé de ver que solamente un grupito se beneficia con el canon que con tanto sacrificio conseguí”, prometía Ríos en la grabación. Él llevaba un crucifijo plateado en el cuello y agitaba cinco billetes de S/100 impresos en papel.

La fiscalía usó varios documentos para comprobar que Waldo Ríos prometió S/500 mensuales a los ancashinos. Entre ellos, este video.

Ninguna familia de Áncash recibió S/500 mensuales. No obstante, la promesa le costó esta semana a Waldo Ríos una condena de un año de prisión efectiva por el delito contra la voluntad popular en la modalidad de inducción al voto. El ex gobernador ya cumple desde setiembre del 2016 una condena de cinco años por otros delitos. Aunque esta nueva pena no le sumará más tiempo en prisión, quedará registrada en la jurisprudencia.

—El origen—

Según declaró Waldo Ríos al Ministerio Público, la propuesta de los S/500 surgió en 1999, cuando él era alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz. En su manifestación –a la que El Comercio tuvo acceso–, Ríos decía que el Gobierno Central le había cerrado las puertas cuando pidió dinero por los proyectos mineros que se realizaban en su provincia. “Al pueblo de Áncash no ingresaba nada. Desde ese momento empezó mi lucha por el canon minero”, dijo Ríos al fiscal José Luis Sánchez, a cargo del caso.

Ríos, quien se autodenomina ‘padre de la ley del canon minero’, recicló su propuesta en el 2013. Dijo que tomó como ejemplo un caso de Alaska en el que los ciudadanos reciben dinero por los ingresos de la explotación petrolera.

También contó que se inspiró en un ex alcalde ancashino que pagaba S/600 a los vecinos a cambio de prestar servicios en obras públicas de mantenimiento.

—En su defensa—

En el proceso que se le siguió, Ríos dijo que él nunca planteó entregar los S/500 a las familias con el dinero del canon minero, sino a través de una contraprestación que debía ser previamente aprobada en el Congreso.

“Nos reunimos con un grupo de amigos economistas y políticos. Éramos conscientes de que lo importante era lanzar la propuesta más o menos moderada en S/500 y luego, si se ganaba la elección, se iban a hacer las modificaciones”, se defendió.

“Yo nunca dije que los S/500 iban a ser un regalo. Yo siempre dije que iban a ser como una contraprestación de servicios, pero la prensa distorsionó esto y dijo que yo iba a regalar plata”, añadió.

Sin embargo, varias personas en Áncash creyeron la promesa. Una vez que asumió la región, en mayo del 2015, varios gremios protestaron para exigir la entrega de los S/500.



— “Sentencia ejemplar”—

La investigación del ofrecimiento de los S/500 se inició en enero del 2015 a solicitud del Jurado Nacional de Elecciones. Aunque el Ministerio Público quiso primero archivar el caso por falta de pruebas, la investigación recayó luego en el fiscal José Luis Sánchez, quien reformuló el expediente y revisó casos similares. Según la fiscalía, Ríos “desplegó una conducta ilícita para favorecerse” y se encontró que la promesa era ilegal, irreal y populista.



“El procesado dijo que iba a entregar el dinero como un subsidio, luego que se daría a través del canon y después mediante contraprestaciones. Se ha demostrado que esta promesa no formaba parte de su plan de gobierno, no ha explicado de manera responsable su fuente de financiamiento”, argumentó el fiscal Sánchez.

Este señaló además que la sentencia judicial contra Waldo Ríos es histórica y ejemplar, ya que es la primera que se da en el Perú. Nunca antes se había sancionado a un candidato por ofrecer dinero a cambio de un voto, agregó.

“Esta sentencia debe servir de ejemplo para otros candidatos; no se puede ofrecer el oro y el moro, las propuestas tienen que ser legales, de acuerdo con la Constitución. Ellos no pueden ofrecer promesas o dádivas que perjudiquen el voto de la población”, enfatizó.