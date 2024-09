Dos pronunciamientos de altas funcionarias en su contra y una orden de impedimento de salida emitidos en menos de 24 horas complican la situación del conductor de televisión Andrés Hurtado (Chibolín). La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), María Vidal La Rosa Sánchez, le envió una carta notarial este lunes exigiendo una aclaración, luego de que Hurtado aseguró haber organizado un almuerzo de camaradería por el día del juez el año pasado. Vidal advirtió que podría iniciar acciones legales.

“Reitero que el señor Andrés Avelino Hurtado Grados no tuvo ninguna participación en la organización y/o producción del almuerzo de camaradería realizado por el Día del Juez en el año 2023 [...] tampoco mi persona, en calidad de Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima por el periodo 2023-2024, solicito a dicha persona apoyo alguno”, manifestó a través de un comunicado.

“ Mi persona ha cursado la respectiva carta notarial para exigir al ciudadano [Andrés] Hurtado que realice las necesarias aclaraciones , en las mismas condiciones públicas de la entrevista televisiva brindada, sobre la no vinculación alguna con mi persona y su no participación en el compartir del Día del Juez del año 2023, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes”, señaló.

Vidal indicó que el conductor de televisión, acusado por presuntamente haber incurrido en el delito de lavado de activos, no realizó gasto alguno para solventar la mencionada actividad . “El Día del Juez 2023 fue solventado enteramente con fondos de los propios jueces y juezas de la Corte de Lima, que asistieron al evento privado mediante un aporte económico voluntario y acordado previamente entre ellos, por concepto de alimentos y demás”, aseguró.

Por otro lado, la magistrada se refirió al vínculo que mantienen sus hijos Rubén y Romina Gómez Vidal con las hijas del conductor de televisión.

“Manifiesto que, siendo profesionales jóvenes, e incluso habiéndose desempeñado mi hija en el ámbito del modelaje, cuentan en su ámbito social con varios influencers o personalidades de redes sociales propios de su edad. Esto no puede ser motivo para pretender vincular maliciosamente dichas relaciones sociales de mis hijos mayores de edad con mis funciones”, señaló.

El pronunciamiento de la Vidal La Rosa fue una respuesta a las declaraciones de Andrés Hurtado en una entrevista para el programa ‘Beto a Saber’ el último viernes, donde afirmó ser amigo de la magistrada, que ahora niega tener algún vínculo con él.

La tarde del lunes, el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país del conductor de televisión ante la denuncia de que habría participado , junto a la fiscal Elizabeth Peralta, en el cobro de un millón de dólares para gestionar la entrega de un lote de oro incautado a un investigado.

#IMPORTANTE Poder Judicial ordena impedimento de salida del país para la fiscal Elizabeth Peralta, el presentador Andrés Hurtado 'Chibolín', así como de Augusto Miu Lei y Francisco Iván Siucho Neira. La medida fue dispuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria pic.twitter.com/uLL38gmkQY — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 10, 2024

Elizabeth Peralta: "Yo he ido a una emboscada de Andrés Hurtado"

La fiscal Elizabeth Peralta habló sobre su vínculo con Hurtado y la fotografía en la que se ve acompañada con los hermanos Iván y Roberto Siucho, que actualmente son investigados por el presunto delito de lavado de activos. La letrada negó estar implicada en un presunto delito de tráfico de influencias.

Durante la entrevista en el programa ‘Contracorriente’ de Willax Televisión, la fiscal superior declaró que conoció al excómico el año 2015 por intermedio de una amiga. “Lo conocí en el 2015, por medio de una amiga (...) sí me dijeron: ‘Él es proxeneta’. Pero nunca pensé nada malo”, reveló en el programa ‘Contracorriente’.

“En la época de pandemia, un grupo de amigas me dice para hacer donaciones. Quedamos en que Andrés nos oriente porque él hace donaciones. Sí, he ido a su casa porque éramos amigos”, precisó al dominical.

Sobre la imagen en donde se le observa con los hermanos Siucho, Peralta sostiene que ‘Chibolín’ le tendió una “emboscada” pues desconocía que ambas personas estarían presentes. “Él [Andrés Hurtado] me llama y me dice: ‘Vente a mi casa’. Cuando llego [a su casa], encuentro a dos señores. Soy fiscal de lavado de activos, pero yo no sabía que eran los señores Siucho. Yo no sabía que ellos estaban siendo investigados, lo desconocía. Yo he ido, prácticamente, a una emboscada de Andrés Hurtado ”, recalcó.

Hace unos días, Andrés Hurtado fue acusado por Ana Siucho de haber recibido un millón de dólares para gestionar junto con la fiscal Peralta Santur la devolución de 100 kilos de oro incautado a Javier Miu Lei, primo de los hermanos Siucho Neira.

La abogada recalcó que nunca recibió dinero de Hurtado. “Tengo más de 40 años en el Ministerio Público, tengo una trayectoria impecable y nunca he estado metida en escándalos. La incautación que dice la señorita [Ana Siucho] es de 100 kilos, pero fueron 200 y eso lo hizo la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía de Medio Ambiente de Trujillo”, añadió.

Andrés Hurtado reaparece y asegura no haber huido del país

Andrés Hurtado reapareció a través de un video en su cuenta de TikTok para anunciar que se encuentra internado en una clínica local, asegurando que “no huye de la justicia”.

“Hoy día es lunes son las 1:15 p.m. El sábado tuve programa y el lunes tenía pactada mi operación aquí en Lima. Yo siempre les cuento mis cosas personales así que hace tres semanas tuve dos operaciones y esta es la tercera”, narró ‘Chibolín’. No se pronunció sobre las denuncias de lavados de activos y corrupción en su contra.

¿Quiénes son los Siucho y cuál es su relación con 'Chibolín?: el entramado al detalle

Actualmente, la Fiscalía investiga por el presunto delito de lavado de activos a cuatro de los hermanos Siucho Neira y el padre de estos. Todos fueron señalados como integrantes de la presunta organización criminal ‘El Suichón’, dedicada a la minería ilegal. Augusto Javier Meu Lei, primo de los Suicho Neira y gerente de mineras, también habría sido investigado anteriormente por la Fiscalía al ser acusado de dedicarse, presuntamente, a la misma actividad ilícita.

El 1 de setiembre, el programa ‘Contracorriente’ del canal Willax difundió las declaraciones de Jean Carlo Meu Lei, primo de los hermanos Siucho, quien los señaló de traficantes de armas y de adquirir oro de manera ilegal en la frontera con Ecuador para luego exportarlo. También acusó a los Suicho de traficantes de terrenos y de “hacer orgías con menores de edad”.

Andrés Hurtado fue invitado el 3 de septiembre al programa ‘Beto al Saber’, unos días después de las acusaciones de Miu Lei contra los Suicho. El conductor Beto Ortiz le consultó sobre su relación con la familia Suicho. Hurtado inicialmente negó alguna relación con los mencionados; sin embargo, luego la aceptó tras una serie de pruebas presentadas por el periodista.

Por otro lado, Andrés Hurtado afirmó haber recibido de regalo un auto de parte de Roberto Siucho, luego de que lo ayudara con un trámite en Migraciones. El artista calificó esto como una “delicadeza”. Sin embargo, precisó que los primeros propietarios del vehículo fueron Ana Siucho y Edison Flores.

Ortiz también publicó en su programa dos capturas de videollamadas. En una se ve a Andrés Hurtado y la fiscal Elizabeth Peralta, mientras que en la otra se observa a la fiscal pero esta vez con Iván Siucho. Hurtado sostuvo que las llamadas se dieron en años diferentes y que no fungió de nexo entre la magistrada especializada en lavado de activos y un investigado por dicho delito.

“Andrés siempre se jactaba de tener influencias en todas las entidades. Él le presenta a Roxana del Águila y ella lo ayuda en el proceso. Agiliza el proceso. Roberto fue [a casa de] Andrés el lunes y, digamos que, entre jueves y viernes él dejó de ser peruano. Incluso, Roberto antes de conocer a Andrés Hurtado, ya había empezado el proceso, pero este se demoraba demasiado”, contó Ana Siucho en entrevista con Ortiz.

Ana también declaró que Hurtado y la fiscal Elizabeth Peralta habrían incurrido en el presunto delito de tráfico de influencias y corrupción al haber recibido 1 millón de dólares por parte de su primo Augusto Miu Lei con el fin de facilitar la devolución de un cargamento de 100 kilos de oro que habría sido extraído de manera ilegal.

En tanto, la Fiscalía de la Nación informó que se puso en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público la presunta inconducta funcional de la fiscal Elizabeth Peralta.