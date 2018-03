Año escolar 2018: ¿cuántos alumnos iniciarán clases este lunes?

Más de 6 millones 700 mil escolares peruanos iniciarán este lunes 12 el año escolar 2018 en colegios públicos que fueron habilitados para recibirlos con las garantías necesarias que les permitan un buen aprendizaje, señaló el ministro de Educación, Idel Vexler.

“Los locales escolares están habilitados para recibir a los niños y jóvenes este 12 de marzo. Todos están matriculados”, manifestó Vexler en TV Perú.

Dijo, sin embargo, que si hubiera una situación de emergencia debidamente comprobada en algún colegio, las clases podrían postergarse en dos o tres días.

El titular del Minedu consideró como un "descuido de los directores" los problemas de infraestructura que aún no han podido ser resueltos en algunos colegios públicos, situación que pondría en riesgo el inicio de las clases este lunes.

“Hemos puesto a trabajar al personal del Pronied (Programa Nacional de Infraestructura Educativa), con ayuda de las Fuerzas Armadas y de los gobiernos regionales. Estamos resolviendo los problemas en estos días, para que el lunes los niños y jóvenes puedan asistir a las escuelas normalmente”, subrayó.

Aclaró que el Minedu ha destinado S/26 mil a cada uno de los colegios con problemas en su infraestructura, a fin de que se realice el mantenimiento básico que requiere el local escolar.

“Si el director no ha tomado acciones oportunamente, estaría en falta, porque en el Perú no se puede perder clases, no se puede decir alegremente que los niños inicien en una o dos semanas después”, recalcó.

MÁS DE PERÚ