En una semana inicia la temporada de verano en el país que, de acuerdo con la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” ENFEN, significará la presencia del evento El Niño Costero. Aunque las probabilidades de una intensidad fuerte o moderada todavía suman 77%, en las últimas semanas se ha registrado una disminución en la temperatura superficial del mar debido a la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur (APS).¿Implica esto un cambio en las proyecciones sobre la ocurrencia de lluvias en el Perú?

Patricio Valderrama, expresidente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explica que el APS es un sistema atmosférico de alta presión que mueve los vientos alisios de este a oeste y permite que la corriente marítima fría de Humboldt llegue hasta la costa peruana. Aunque suele llegar a las costas peruanas para el invierno, este año recién lo hizo en el mes de octubre.

Temperatura superficial del mar para el 12 de diciembre del 2023. (Fuente: ENFEN)

“El anticiclón son los vientos que llevan aire y agua fría del polo sur hacia las costas de Chile y Perú. No tuvimos invierno porque el APS no llegó para enfriar el mar y en agosto estábamos a 8°C de anomalía [por encima de lo normal]. Desde octubre, en cambio, se ha notado una considerable reducción de la temperatura del mar”, explica a El Comercio.

Temperatura superficial del mar al 15 de setiembre de 2023. (Fuente: ENFEN)

Este enfriamiento podría significar una menor probabilidad de lluvias intensas relacionadas con un Niño Costero fuerte. Sin embargo, Valderrama aclara que eso no implica la ausencia de precipitaciones. “Verano es temporada de lluvias. Si los techos, calles y alcantarillas no están preparadas, van a haber inundaciones y eso no es culpa del anticiclón”, precisa.

Para Gino Passalacqua, doctor en oceanografía y especialista en ciencias del clima y meteorología, es importante tener en cuenta que la temperatura superficial del océano no es el único factor que genera lluvias en el país. “Si me baso solamente en la temperatura, ha disminuido la intensidad de lo que se esperaba hace unos meses, pero no estamos mirando las consecuencias que trae El Niño, es decir, las precipitaciones y ahí preocupa la cantidad agua en la columna atmosférica ”, señala.

En diálogo con este Diario, Passalacqua indica que el cambio climático y el calentamiento global han impactado en que la concentración de agua en la atmósfera sea mayor de lo normal en el 62% del planeta. Solo en las costas peruanas, este aumento ha sido de entre el 10% y 20% por encima de lo normal en noviembre.

“Hay mucha más agua en la atmósfera de lo que ha habido en años anteriores. Si bien en el 1982 o 1997 necesitabas más temperatura del océano para generar toda la convección, ahora ya no necesitas esa alta temperatura para tener disponibilidad de agua en la atmósfera que luego genere precipitaciones”, enfatiza.

En lo que coinciden ambos especialistas es que el enfriamiento del mar debido al APS no puede significar que las autoridades bajen la guardia en acciones de prevención ante posibles inundaciones o huaicos.

Esto se relaciona con que se mantiene vigente el Escenario probabilístico de lluvias para el verano 2024 (enero a marzo) de Senamhi que prevé una temporada de precipitaciones entre por encima de lo normal y condiciones normales a lo largo de la costa, la sierra norte y la selva norte del paísú, zonas especialmente vulnerables a huaicos e inundaciones.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) calcula que hay más de 3 millones de personas en riesgo alto a huaicos e inundaciones: 1′496.596 personas, 372.342 viviendas, 2.316 establecimientos de salud y 3.644 instituciones educativas con probabilidad de riesgo muy alto por inundaciones. Mientras que son 1′614.363 personas, 472.292 viviendas, así como 1.454 establecimientos de salud y 10.305 instituciones educativas, con probabilidad de muy alto riesgo por movimientos en masa (huaicos, deslizamientos, caídas y otros).