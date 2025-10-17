Acceso gratuito a museos públicos del país para niños, adultos mayores y personas con discapacidad | Foto: Ministerio de Cultura
Acceso gratuito a museos públicos del país para niños, adultos mayores y personas con discapacidad | Foto: Ministerio de Cultura
En el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el aprobó, mediante Resolución Ministerial N.° 000247-2025-MC, la implementación del servicio gratuito de ingreso (tarifa 0) a todos los museos administrados por el sector a nivel nacional, destinado a niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años, personas con discapacidad y personas adultas mayores, peruanas y extranjeras residentes en el país.

Esta medida, impulsada por la Dirección General de Museos, busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos culturales y promover la participación inclusiva y equitativa de la ciudadanía en la vida cultural del país.

La decisión responde al compromiso del Ministerio de Cultura con la reducción de brechas de acceso a los espacios culturales y con la creación de oportunidades para todas las generaciones y comunidades.

“Los museos son espacios de encuentro, aprendizaje e identidad. Con esta medida, reafirmamos que la cultura es un derecho de todos y no un privilegio de pocos”, destacó el ministro de Cultura,

De acuerdo con la norma, las tarifas diferenciadas (tarifa 0) entrarán en vigencia a los treinta días calendario de su publicación y tendrán carácter permanente, estando sujetas a evaluaciones anuales para medir su impacto en la promoción de los derechos culturales de la ciudadanía.

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Museos, será responsable de implementar y supervisar el cumplimiento de esta disposición, que consolida una política pública focalizada, inclusiva y sostenible, en concordancia con la Política Nacional de Cultura al 2030.

Con esta acción, el Ministerio reafirma su compromiso con una cultura accesible, diversa e inclusiva, donde cada ciudadano tenga la oportunidad de disfrutar, conocer y valorar el patrimonio cultural del Perú.

Descarga la resolución .

