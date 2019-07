Apurímac: denuncian a médicos de Hospital II de EsSalud por acoso laboral 

El médico pediatra Jimmy Medina Alanoca y su padre Roberto Medina Herrera protestaron este miércoles en el frontis del Hospital II de EsSalud de Abancay (Apurímac). Ambos acusan a médicos y directivos de este nosocomio por acoso laboral, desde el año 2017, en contra de la médico fisiatra Roxana Guillen Loaiza, quien trabaja en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del hospital y a la vez es pareja de Medina Alanoca.

► Las Bambas: acuerdan pago de bonos laborales para comuneros de Fuerabamba



Con pancartas en mano, padre e hijo exclamaron “No a la corrupción, no al abuso de autoridad y no al acoso laboral”. No pasaron muchos minutos para que agentes policiales y el fiscal de prevención del delito de Abancay, Édison Huarcaya, llegaran al lugar para persuadir a los manifestantes y pedirles que se retiren de manera pacífica.

En diálogo con El Comercio, Jimmy Medina y su padre indicaron que protesta fue dirigida contra los galenos Jainor Dávalos Sulcahuaman, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación; Alberto Villegas Cuaresma; y José Luis Altamirano Rojas, director de Essalud en Apurímac, por permitir una serie de acosos en contra de Guillen Loaiza, incluso cuando se encontraba en periodo de gestación.

Médico Jimmy Medina Alanoca. (Foto: Carlos Peña)

“Mi pareja se ha quejado en varias oportunidades, ha pedido que le hagan una evaluación psicosocial y nada. Aparte de otros hechos más que afectaron su salud mental, mi bebe estuvo a punto de morir, nació prematura. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir aquí? Tiene que morir alguien para que me hagan caso”, expresó Medina.

Por su parte, a través de un comunicado, EsSalud señaló que actualmente Jimmy Medina tiene un proceso administrativo sancionador en etapa de pre-calificación interpuesta por la Red Asistencial Apurímac por agresión verbal y psicológica contra el jefe del servicio de Medicina Física y Rehabilitación (Jainor Dávalos).

Asimismo, indicó que ha iniciado un procesos por incumplimiento de funciones contra Roxana Guillen. "EsSalud rechaza y condena todo tipo de acto que atente contra la integridad y libertad de las personas.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe