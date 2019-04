Las Bambas: se frustra instalación de la primera mesa técnica en Challhuahuacho

La instalación de la primera mesa técnica en el distrito de Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, se vio frustrada debido a que el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas; así como representantes de las comunidades de Huancoire y Pumamarca, no pudieron entrar a la reunión, que se organizó en el local de barrio Salvador en Challhuahuacho. La jornada se realizaba en el marco de los acuerdos del jueves 11 para solucionar el conflicto con Las Bambas.

Los dirigentes de las comunidades campesinas Fuerabamba, Huancuire y Pumamarca se retiraron de la puerta del recinto porque, según ellos, no les permitieron el ingreso. La prefecta regional, Ivonne Contreras, dijo que "faltó coordinación". Asimismo, las comunidades esperaban la presencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante.

El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, dijo a Radio Mallmanya que hubo una expectativa por la llegada de la ministra. "Puedo entender que hayan tenido la expectativa que la ministra venga. Hoy solo se iba a instalar la mesa de justicia y derechos humanos", dijo.

Este martes, la agenda estaba compuesta por la definición de la primera mesa técnica, en la que se iba a abordar la mesa de Justicia y Derechos Humanos. Entre los puntos a tratar, estaban el archivamiento de las denuncias contra los comuneros que participaron en conflictos desde el 2011, así como el pedido de liberación de los asesores de la comunidad de Fuerabamba, Frank y Jorge Chávez Sotelo. "Hoy se iba a acordar el cronograma de los otros ocho puntos", dijo el viceministro Molina.​



Gregorio Rojas, presidente de Fuerabamba, dijo a El Comercio que el domingo enviaron la lista de los representantes que iban a participar en la reunión de hoy.

"Se pidió a las municipalidades y frentes de defensa las listas. Si Gregorio (Rojas) me hubiese dado la lista, se hubiese respetado. No nos la dio", dijo el viceministro Molina.

"No nos han dejado entrara. Hoy tenía que haber una mesa de diálogo para ver las denuncias. 300 comuneros de Fuerabamba fuimos denunciados, 80 de Huancuire, 150 de Pumamarca. Nos han cerrado la puerta", dijo Rojas a este Diario. "'Nosotros no sabíamos que ustedes estaban afuera', eso es lo que nos han dicho. Nosotros hemos tocado la puerta, pero no nos han dejado", agregó.

Dijo que están proponiendo al viceminsitro Molina una reunión para mañana, en Pumamarca, para tener una jornada con las tres comunidades que hoy no ingresaron a la reunión.

"Hubo algo de desorden en la puerta y eso ha hecho que haya un malentendido con Fuerabamba, Pumamrca y Huancuire. Hemos quedado en una reunión en la tarde con ellos, porque me han propuesto una reunión mañana. Acá tampoco han querido seguir con la reunión, pero tengo fe que reconstruiremos el espacio", dijo el viceministro Molina, quien también conversó en Molinopampa con los dirigentes.

-Reunión en Yavi Yavi-



"Seguro va a suspenderse. Hemos estado bien, pero en un par de minutos todo se voltea. Nos indigna", dijo Gregorio Rojas sobre la reunión que estaba programada para este miércoles 17 en Yavi Yavi, donde se iba a retomar el diálogo que el viernes concluyó con la liberación de la vía para el paso de los vehículos de Las Bambas.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe