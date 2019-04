Las Bambas: Gregorio Rojas aclara que su comunidad debe ratificar su firma en acuerdo

El presidente de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), Gregorio Rojas, informó que este martes “es posible” que se desbloqueen las vías para el ingreso de vehículos de la minera de MMG Las Bambas. Esto tras la segunda jornada de diálogo con la empresa y el Ejecutivo.



Detalló para RPP Noticias, que se reunirá hoy a las 10 de la mañana con 52 comunidades de la provincia de Cotabambas y este martes 9 de abril participará de una asamblea general con los propietarios del fundo Yavi Yavi (comunidad de Fuerabamba) para realizar la consulta correspondiente y ratificar el acuerdo del último sábado.

► Las Bambas: todo lo que debes saber sobre el acuerdo con los comuneros

► Conflicto en corredor minero: día clave para Las Bambas



Como se recuerda, se trata de la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi (Cusco), donde desde el 4 de febrero pasado los comuneros impiden el paso de vehículos por la vía nacional que atraviesa el terreno.

Asimismo, se acordó en aquella jornada de diálogo del sábado, liberar los dos accesos a la minera en el distrito de Challhuahuacho (provincia de Cotabambas, Apurímac), que están bloqueados desde el 22 de marzo pasado.

“Soy representante de la comunidad de Fuerabamba, de los propietarios del fundo Yavi Yavi que es una propiedad privada. Yo represento ese punto. Mañana tendré una 'reunión' para ratificar estos acuerdos que ha tomado mi persona, estén bien o estén mal”, refirió.

“Mañana tendré un resultado. Desde mañana posiblemente estaría tranquilizada, ya estarían circulando los carros de la empresa dependiendo de los propietarios”, explicó.

Gregorio Rojas también se pronunció respecto a las declaraciones de Jorge Paredes Terry, nuevo asesor de los comuneros de Fuerabamba, quien dijo que se "equivocó" al firmar, en donde se indicaba que los comuneros se comprometían a desbloquear las vías.

“Tal vez habré firmado mal. Mi firma no está clara porque soy representante nomas. Ahora los que tienen que ratificar esa firma es la asamblea general de los propietarios del fundo Yavi Yavi. Al señor Paredes [Terry] lo conozco hace poco tiempo. Está asesorando recién […] Yo no soy abogado porque no conozco partes legales”, explicó.