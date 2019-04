Las Bambas: interrumpieron tránsito en el corredor minero por nueve horas| VIDEO

La población del distrito de Mara, en la provincia de Cotabambas (Apurímac), mantuvo interrumpido el tránsito para los vehículos de la minera MMG Las Bambas en el tramo del corredor minero que cruza esta localidad.

La obstrucción para los camiones encapsulados que transportan el mineral se originó a las 9:30 a.m., como protesta por un accidente de tránsito de tres personas que se trasladaban en una motocicleta.

Fuentes de El Comercio informaron que la población solicitó que representantes de la empresa minera se acerquen a Mara para atender el incidente y tomen medidas sobre la circulación de los vehículos pesados.

A las 3:15 de esta tarde, terminó la reunión en la que participaron 50 personas de la población de Mara, quienes acordaron mantener interrumpido el tránsito.

La cámara de seguridad de uno de los vehículos encapsulados, de la empresa de transportes Transaltisa, quienes prestan este servicio de traslado a Las Bambas, captó el momento en que los pasajeros caen de su vehículo cuando doblaban por una curva.

A través de un comunicado, Transaltisa informó que el vuelco fue de manera intempestiva. "De acuerdo al video registrado desde nuestra unidad vehicular, se puede observar que el conductor de la motocicleta pierde el control al girar en una curva, lo que provoca la caída de sus ocupantes. Cabe señalar que el camión de concentrado de Transaltisa no tuvo ninguna participación en el accidente, ya que se encontraba a varios metros al momento de su volcadura", indicaron. Los pasajeros con lesiones fueron derivados al centro de salud.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, en la motocicleta viajaban también dos menores de edad. "Me ha cerrado, yo he tocado desde allá el claxon. He bajado (la velocidad), no he corrido", dijo el conductor de la moto accidentada, que hasta el momento no ha sido identificado.

Finalmente, a las 6:40 p.m. se firmó un acta en el lugar y la población de Mara despejó la vía.

