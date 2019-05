Las Bambas: Del Solar afirma que sigue apostando por el diálogo con comuneros

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, informó que sigue apostando por el diálogo con los comuneros de las diversas provincias de la región de Apurímac.



“Tenemos una negociación que continúa en varios terrenos. Estamos negociando en la provincia de Cotabambas, Chumbivilcas, de Paruro, de Espinar, apostando por el desarrollo de estas provincias”, indicó Del Solar para RPP.

► INEI: aumenta el número de peruanos con sobrepeso y obesidad

► Arequipa: cuestionan pintado de ciclovía en el Centro Histórico | FOTOS



Asimismo, sobre el bloqueo al acceso del yacimiento minero por parte de los comuneros de Fuerabamba (Apurímac), Salvador del Solar indicó que espera que “esto no suceda”, debido a que no convendría a ninguna de las dos partes.

“Los comuneros de Fuerabamba mantienen una negociación con la empresa minera. Y una y otra vez aparece la posibilidad de que ‘si no conseguimos un acuerdo, podemos bloquear’. Nosotros seguimos apostando por el diálogo. Hemos escuchado hace una semana o dos, a algunos miembros de la comunidad. Habían anunciado que volverían a bloquear y no se hizo, esperemos que no suceda”, indicó.

Agregó que "cualquier persona que considere que por no llegar a un acuerdo puede bloquear vías, está asumiendo una actitud equivocada". Además, consideró que hasta hoy el diálogo se ha fortalecido, pasando del fundo Yavi Yavi a varias provincias.

Vale precisar que el pasado lunes, luego de una larga reunión con los representantes de la empresa minera Las Bambas en el sector de Yavi Yavi, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) anunciaron que el diálogo se había roto nuevamente. El problema y la solución aún sigue en suspenso.