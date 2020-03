Más de 100 personas de la tercera edad vienen realizando una larga cola en el Banco de la Nación de la ciudad de Abancay, en Apurímac, a la espera de recibir el pago correspondiente al programa Pensión 65. Sin embargo, El Comercio comprobó que varias personas han acudido también para cobrar el bono de S/380 que otorga el Estado para las familias más necesitadas ante el estado de emergencia decretado por el presidente Martín Vizcarra por el avance del coronavirus en el país.

La cola del banco de la Nación, ubicado en una de las esquinas de la Plaza de Armas de Abancay, llega hasta las puertas del Mercado Central de Abancay, en la avenida Arequipa.

Vale precisar que el Banco de la Nación informó a todos los ciudadanos que el pago del bono de 380 soles en sus agencias no se iniciará desde hoy 24 de marzo. En ese sentido, resaltó que la fecha exacta para disponer del bono se comunicará mediante la página web yomequedoencasa.pe.

Personal de Pensión 65 y del Midis vienen brindando información y orientando a los usuarios, muchos de ellos de avanzada edad. La Policía Nacional también llegó para resguardar el orden.

Se conoce que muchos de los comunicados u otras notificaciones no llegan a las comunidades o zonas alejadas, ya que en estos sitios no hay periódicos ni internet. Además, hay varios medios de comunicación que no están al aire, lo que genera una falta de información.

A la fecha, no se han confirmado casos de coronavirus en la región Apurímac.